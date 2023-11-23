https://ria.ru/20231123/odkb-1911329472.html
Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске
Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске
Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:01
2023-11-23T14:01
2023-11-23T15:09
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Переговоры начались даже раньше запланированного. <…> За этими дверями в Зеленом зале <…> лидеры общаются уже минут 15", — говорится в публикации. Лидеры стран ОДКБ, за исключением премьер-министра Армении, прибыли во Дворец независимости на сессию Совета коллективной безопасности. В фойе всех гостей приветствовал белорусский лидер Александр Лукашенко.Перед встречей в узком составе прошла церемония фотографирования, затем ожидаются переговоры в расширенном составе. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.Помимо этого, участники саммита могут затронуть темы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.
https://ria.ru/20231123/odkb-1911332962.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске
Лидеры пяти стран ОДКБ начали переговоры в Минске
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости.
Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого"
.
"Переговоры начались даже раньше запланированного. <…> За этими дверями в Зеленом зале <…> лидеры общаются уже минут 15", — говорится в публикации.
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ
, за исключением премьер-министра Армении
, прибыли во Дворец независимости на сессию Совета коллективной безопасности. В фойе всех гостей приветствовал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Перед встречей в узком составе прошла церемония фотографирования, затем ожидаются переговоры в расширенном составе.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Помимо этого, участники саммита могут затронуть темы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.
Совет коллективной безопасности ОДКБ