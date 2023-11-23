https://ria.ru/20231123/odkb-1911329472.html

Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске

Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске - РИА Новости, 23.11.2023

Лидеры пяти стран ОДКБ проводят переговоры в Минске

Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:01

2023-11-23T14:01

2023-11-23T15:09

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911328327_131:0:1647:853_1920x0_80_0_0_2fe077ac013b153319fb442cd95a429d.jpg

МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Во Дворце независимости в Минске начался саммит Организации договора о коллективной безопасности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого". "Переговоры начались даже раньше запланированного. <…> За этими дверями в Зеленом зале <…> лидеры общаются уже минут 15", — говорится в публикации. Лидеры стран ОДКБ, за исключением премьер-министра Армении, прибыли во Дворец независимости на сессию Совета коллективной безопасности. В фойе всех гостей приветствовал белорусский лидер Александр Лукашенко.Перед встречей в узком составе прошла церемония фотографирования, затем ожидаются переговоры в расширенном составе. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.Помимо этого, участники саммита могут затронуть темы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911332962.html

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире