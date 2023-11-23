https://ria.ru/20231123/obstrel-1911395892.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили 13 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:04

2023-11-23T17:04

2023-11-23T17:04

специальная военная операция на украине

горловка

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нато

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что украинский войска с 14.50 по 16.35 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров по Горловке и Макеевке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911373116.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, стирол, нато, макеевка, донецкая народная республика, происшествия