https://ria.ru/20231123/obstrel-1911351824.html

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии - РИА Новости, 23.11.2023

Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

Американскую базу на газовом месторождении Конико на востоке Сирии обстреляли ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:48

2023-11-23T14:48

2023-11-23T15:46

в мире

сирия

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg

ДАМАСК, 23 ноя — РИА Новости. Американскую базу на газовом месторождении Конико на востоке Сирии обстреляли ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. "Обстрел привел к тому, что столб дыма поднимается с южной стороны месторождения", — сказал собеседник агентства. По его данным, залп из четырех ракет, вероятно, произвели из окрестностей города Дейр-эз-Зор. Американские базы в Ираке и Сирии в последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября произошло 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша