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Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии - РИА Новости, 23.11.2023
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14:48 23.11.2023 (обновлено: 15:46 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911351824.html
Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии
Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии - РИА Новости, 23.11.2023
Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии
Американскую базу на газовом месторождении Конико на востоке Сирии обстреляли ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:48
2023-11-23T15:46
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ДАМАСК, 23 ноя — РИА Новости. Американскую базу на газовом месторождении Конико на востоке Сирии обстреляли ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. "Обстрел привел к тому, что столб дыма поднимается с южной стороны месторождения", — сказал собеседник агентства. По его данным, залп из четырех ракет, вероятно, произвели из окрестностей города Дейр-эз-Зор. Американские базы в Ираке и Сирии в последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября произошло 66 подобных атак, пострадали 62 человека. Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.
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в мире, сирия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
Источник сообщил о ракетном обстреле базы США на востоке Сирии

База США на месторождении газа на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 23 ноя — РИА Новости. Американскую базу на газовом месторождении Конико на востоке Сирии обстреляли ракетами, сообщил РИА Новости местный источник.
"Обстрел привел к тому, что столб дыма поднимается с южной стороны месторождения", — сказал собеседник агентства.
По его данным, залп из четырех ракет, вероятно, произвели из окрестностей города Дейр-эз-Зор.
Американские базы в Ираке и Сирии в последнее время неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые взяли на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября произошло 66 подобных атак, пострадали 62 человека.
Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.
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