https://ria.ru/20231123/obstrel-1911326864.html

В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ

В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023

В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ

Деревня Городище Рыльского района подверглась обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, отсутствует электроснабжение в двух населенных пунктах, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:53

2023-11-23T13:53

2023-11-23T17:01

специальная военная операция на украине

роман старовойт

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

рыльский район

городище

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Деревня Городище Рыльского района подверглась обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, отсутствует электроснабжение в двух населенных пунктах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт.По его словам, специалисты готовы приступить к восстановлению электроснабжения, "как только будет безопасно".Позднее Старовойт сообщил о повторном обстреле деревни Городище. "Пострадавших среди жителей нет. В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам", - отметил губернатор. Он добавил, что в населенном пункте перебит газопровод, "к его восстановлению специалисты приступят, когда это будет безопасно".

курская область

рыльский район

городище

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, происшествия, рыльский район, городище