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В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 23.11.2023 (обновлено: 17:01 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/obstrel-1911326864.html
В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ
В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ
Деревня Городище Рыльского района подверглась обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, отсутствует электроснабжение в двух населенных пунктах, сообщил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:53
2023-11-23T17:01
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
рыльский район
городище
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Деревня Городище Рыльского района подверглась обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, отсутствует электроснабжение в двух населенных пунктах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт.По его словам, специалисты готовы приступить к восстановлению электроснабжения, "как только будет безопасно".Позднее Старовойт сообщил о повторном обстреле деревни Городище. "Пострадавших среди жителей нет. В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам", - отметил губернатор. Он добавил, что в населенном пункте перебит газопровод, "к его восстановлению специалисты приступят, когда это будет безопасно".
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роман старовойт, вооруженные силы украины, курская область, происшествия, рыльский район, городище
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия, Рыльский район, Городище
В Курской области два села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ

Старовойт: два курских села остались без электроснабжения после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Деревня Городище Рыльского района подверглась обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, отсутствует электроснабжение в двух населенных пунктах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Зафиксировано восемь прилетов. К счастью, никто не пострадал. В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение", - написал Старовойт.
По его словам, специалисты готовы приступить к восстановлению электроснабжения, "как только будет безопасно".
Позднее Старовойт сообщил о повторном обстреле деревни Городище. "Пострадавших среди жителей нет. В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам", - отметил губернатор. Он добавил, что в населенном пункте перебит газопровод, "к его восстановлению специалисты приступят, когда это будет безопасно".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествияРыльский районГородище
 
 
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