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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.11.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:15
2023-11-23T12:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал мэр. Он также сообщил, что украинские военные обстреляли центр Горловки, один из снарядов разорвался около поселка Короленко. В то же время, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.50 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Горловки сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле со стороны ВСУ