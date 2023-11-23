https://ria.ru/20231123/obstrel-1911291700.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.11.2023

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:15

2023-11-23T12:15

2023-11-23T12:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал мэр. Он также сообщил, что украинские военные обстреляли центр Горловки, один из снарядов разорвался около поселка Короленко. В то же время, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.50 мск украинские войска обстреляли Центрально-Городской район Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика