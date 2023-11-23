https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html

ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"

ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем" - РИА Новости, 23.11.2023

ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"

Договоренность об обмене заложниками в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение трех палестинских заключенных за... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:58

2023-11-23T17:58

2023-11-23T18:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Договоренность об обмене заложниками в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение трех палестинских заключенных за каждого израильтянина, заявило палестинское движение ХАМАС. "Будут освобождены по три палестинских заключенных, среди которых женщины и дети, в обмен на каждого сионистского (израильского. — Прим. ред.) заложника", — говорится в заявлении.По информации официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, четырехдневное перемирие вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую партию израильских заложников из 13 человек передадут в тот же день около 16:00.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,5 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 35 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире