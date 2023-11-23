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ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем" - РИА Новости, 23.11.2023
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17:58 23.11.2023 (обновлено: 18:29 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем" - РИА Новости, 23.11.2023
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"
Договоренность об обмене заложниками в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение трех палестинских заключенных за... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:58
2023-11-23T18:29
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Договоренность об обмене заложниками в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение трех палестинских заключенных за каждого израильтянина, заявило палестинское движение ХАМАС. &quot;Будут освобождены по три палестинских заключенных, среди которых женщины и дети, в обмен на каждого сионистского (израильского. — Прим. ред.) заложника&quot;, — говорится в заявлении.По информации официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, четырехдневное перемирие вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую партию израильских заложников из 13 человек передадут в тот же день около 16:00.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,5 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 35 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"

ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Договоренность об обмене заложниками в рамках соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение трех палестинских заключенных за каждого израильтянина, заявило палестинское движение ХАМАС.
«

"Будут освобождены по три палестинских заключенных, среди которых женщины и дети, в обмен на каждого сионистского (израильского. — Прим. ред.) заложника", — говорится в заявлении.

По информации официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, четырехдневное перемирие вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Первую партию израильских заложников из 13 человек передадут в тот же день около 16:00.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидалось, что перемирие наступит с 23 ноября, но затем сроки сдвинули.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
США боятся перемирия в Газе
Вчера, 08:00
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,5 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 35 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Перемирие. Израиль и ХАМАС объявили о первой масштабной договоренности
22 ноября, 17:02
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ мире
 
 
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