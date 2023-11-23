https://ria.ru/20231123/norvegiya-1911214630.html
Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией
Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией - РИА Новости, 23.11.2023
Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией
Норвегия может закрыть КПП на границе с Россией, заявил во время выступления на конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T02:12
2023-11-23T02:12
2023-11-23T02:19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Норвегия может закрыть КПП на границе с Россией, заявил во время выступления на конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.Политика спросили, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу с Россией."Если будет надо", — ответил Стёре.Он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.Ранее Хельсинки принял решение о закрытии всех ККП на границе с Россией кроме Райя-Йоосепи до 23 декабря.Российский МИД выразил по этому поводу протест. Как отметили в ведомстве, в Хельсинки приняли это решение поспешно, без консультаций с Москвой, оно нарушает права и интересы десятков тысяч россиян и финнов. Заявления об обострении ситуации с мигрантами и якобы осознанных действиях Москвы по организации потоков беженцев в МИД назвали провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Что же касается обвинений в адрес российских пограничников, то, подчеркнул Песков, они соблюдают все инструкции, а погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право.
https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html
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в мире, россия, норвегия, финляндия
В мире, Россия, Норвегия, Финляндия
Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией
Премьер Норвегии Стёре: границу с Россией могут закрыть по примеру Финляндии