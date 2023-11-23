https://ria.ru/20231123/nat-1911300598.html

Путин назвал встречи конгресса НАТ знаковыми событиями для журналистов

Путин назвал встречи конгресса НАТ знаковыми событиями для журналистов - РИА Новости, 23.11.2023

Путин назвал встречи конгресса НАТ знаковыми событиями для журналистов

Ежегодные встречи конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) - знаковое событие, где ведутся дискуссии о перспективах развития... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:41

2023-11-23T12:41

2023-11-23T12:41

владимир путин

технологии

дмитрий чернышенко

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ежегодные встречи конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) - знаковое событие, где ведутся дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, заявил президент России Владимир Путин. Конгресс НАТ проходит на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". "Ваши ежегодные встречи стали авторитетной площадкой и знаковым событием для ведущих журналистов, руководителей средств массовой информации, специалистов в сфере ІТ, представителей профильных министерств и ведомств. Здесь в деловой, дружеской обстановке обсуждаются актуальные отраслевые проблемы, ведутся заинтересованные дискуссии о перспективах развития телекоммуникационных технологий, создании качественного контента, намечаются планы на будущее", - заявил Путин, приветствие которого зачитал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент отметил, что очень важно, что в своей многогранной деятельности Национальная ассоциация телерадиовещателей, её участники, делегаты конгресса уделяют особое внимание вопросам сохранения замечательных традиций отечественного телевещания, поддерживают юные таланты, помогают становлению молодых профессионалов. "Уверен, что нынешний конгресс пройдёт с успехом, а его результаты будут востребованы на практике. И конечно, поздравляю лауреатов Х премии имени В. Зворыкина - нашего соотечественника, выдающегося инженера и изобретателя, стоявшего у истоков создания телевидения. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - заключил Путин.

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906651750.html

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владимир путин, технологии, дмитрий чернышенко, россия, миа "россия сегодня"