https://ria.ru/20231123/nastavnik-1911438470.html

В ГД предложили предусмотреть меры стимулирования для наставников

В ГД предложили предусмотреть меры стимулирования для наставников - РИА Новости, 23.11.2023

В ГД предложили предусмотреть меры стимулирования для наставников

Необходимо внести ряд поправок в трудовое законодательство и в Налоговый кодекс, чтобы поддержать деятельность наставников, заявила член комитета по просвещению РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:23

2023-11-23T19:23

2023-11-23T19:23

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо внести ряд поправок в трудовое законодательство и в Налоговый кодекс, чтобы поддержать деятельность наставников, заявила член комитета по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"). "Необходимо внести ряд поправок в трудовое законодательство и в Налоговый кодекс. Они помогут предусмотреть меры стимулирования деятельности наставников", - сказала она на федеральном форуме "Наставничество в педагогике: исторический опыт, современное содержание и особенности развития". Депутат также предложила ввести ежемесячные выплаты для пенсионеров, которые занимаются наставничеством. "Также нужно создать единый портал, на котором будет собрана вся информация о лучших практиках наставничества, которые применяются в разных уголках нашей страны. Здесь же будут доступны все методические материалы. Это поможет обмениваться опытом и внедрять инновационные подходы", - добавила Скрозникова.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор