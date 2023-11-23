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На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ

На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ

Воевавший в Донбассе на стороне Украины наемник из Канады Джош Майерс уничтожен под Артемовском в ДНР, сообщает телеканал CBC со ссылкой на семью погибшего. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:04

2023-11-23T12:04

2023-11-23T12:04

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Воевавший в Донбассе на стороне Украины наемник из Канады Джош Майерс уничтожен под Артемовском в ДНР, сообщает телеканал CBC со ссылкой на семью погибшего. "Джош Майерс, 34 года, убит 10 ноября рядом с Бахмутом (украинское название Артемовска - ред.)", - говорится в сообщении. По словам вдовы, Майерс погиб в результате удара с беспилотника, когда рыл окоп. Отмечается, что он работал в Канаде парамедиком, на Украину прибыл в начале сентября. По словам супруги Майерса, за это время ему пришлось сменить бригаду, поскольку он хотел быть ближе к передовой. МИД Канады не подтвердило смерть наемника. Ведомство заявило, что ему известно о гибели девяти канадцев на Украине с начала конфликта в 2022 году. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

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в мире, украина, канада, донбасс