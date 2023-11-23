Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/naemnik-1911286777.html
На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ
На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ - РИА Новости, 23.11.2023
На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ
Воевавший в Донбассе на стороне Украины наемник из Канады Джош Майерс уничтожен под Артемовском в ДНР, сообщает телеканал CBC со ссылкой на семью погибшего. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:04
2023-11-23T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_23849aebaad6928f5ca81f9924cba164.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Воевавший в Донбассе на стороне Украины наемник из Канады Джош Майерс уничтожен под Артемовском в ДНР, сообщает телеканал CBC со ссылкой на семью погибшего. "Джош Майерс, 34 года, убит 10 ноября рядом с Бахмутом (украинское название Артемовска - ред.)", - говорится в сообщении. По словам вдовы, Майерс погиб в результате удара с беспилотника, когда рыл окоп. Отмечается, что он работал в Канаде парамедиком, на Украину прибыл в начале сентября. По словам супруги Майерса, за это время ему пришлось сменить бригаду, поскольку он хотел быть ближе к передовой. МИД Канады не подтвердило смерть наемника. Ведомство заявило, что ему известно о гибели девяти канадцев на Украине с начала конфликта в 2022 году. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
украина
канада
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d7826257d7a4927ca5ed15e184dafbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Донбасс
На Украине ликвидировали воевавшего в ВСУ наемника из Канады, пишут СМИ

CBC: воевавший в ВСУ наемник погиб под Артемовском в результате удара с дрона

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Воевавший в Донбассе на стороне Украины наемник из Канады Джош Майерс уничтожен под Артемовском в ДНР, сообщает телеканал CBC со ссылкой на семью погибшего.
«
"Джош Майерс, 34 года, убит 10 ноября рядом с Бахмутом (украинское название Артемовска - ред.)", - говорится в сообщении. По словам вдовы, Майерс погиб в результате удара с беспилотника, когда рыл окоп.
Отмечается, что он работал в Канаде парамедиком, на Украину прибыл в начале сентября. По словам супруги Майерса, за это время ему пришлось сменить бригаду, поскольку он хотел быть ближе к передовой.
МИД Канады не подтвердило смерть наемника. Ведомство заявило, что ему известно о гибели девяти канадцев на Украине с начала конфликта в 2022 году.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала