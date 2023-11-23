https://ria.ru/20231123/mtsd-1911234514.html

У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства

У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства - РИА Новости, 23.11.2023

У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково", сообщил журналистам в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:14

2023-11-23T09:14

2023-11-23T09:14

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петр бирюков

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково", сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе этого года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, в границы первого этапа вошли Крюковская площадь, улицы Панфилова и Советская, проезд №3 и Проектируемый проезд № 898", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра, проложили дополнительную водосточную сеть. "В рамках проекта обновили почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 64,6 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали более 50 опорами контрастного освещения, установили почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков. По его словам, при благоустройстве территорий, прилегающих к станции МЦД "Зеленоград-Крюково", сделали удобное расположение остановок наземного общественного транспорта. На Крюковской площади заменили шесть старых павильонов на современные, еще два установили в проезде №3. "Заменили два светофора на пересечениях Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой, сделали около станции две плоскостные парковки, организовали места для стоянки такси. На улице Панфилова возле дома 15 обустроили разворотную площадку для автобусов", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках озеленения территорий разбили около 33,7 тысячи квадратных метров газона. Весной запланирована высадка почти 100 деревьев и более 50 кустарников. В следующем году в ходе второго этапа будет проведено благоустройство улиц Новокрюковская и Ленина.

https://realty.ria.ru/20231002/mtsd-1899891675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков