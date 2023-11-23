Рейтинг@Mail.ru
У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:14 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/mtsd-1911234514.html
У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства
У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства - РИА Новости, 23.11.2023
У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково", сообщил журналистам в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:14
2023-11-23T09:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
зеленоград
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258489_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_910f267bc3c20d2c7b97f47e87edde62.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково", сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе этого года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, в границы первого этапа вошли Крюковская площадь, улицы Панфилова и Советская, проезд №3 и Проектируемый проезд № 898", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра, проложили дополнительную водосточную сеть. "В рамках проекта обновили почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 64,6 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали более 50 опорами контрастного освещения, установили почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков. По его словам, при благоустройстве территорий, прилегающих к станции МЦД "Зеленоград-Крюково", сделали удобное расположение остановок наземного общественного транспорта. На Крюковской площади заменили шесть старых павильонов на современные, еще два установили в проезде №3. "Заменили два светофора на пересечениях Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой, сделали около станции две плоскостные парковки, организовали места для стоянки такси. На улице Панфилова возле дома 15 обустроили разворотную площадку для автобусов", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках озеленения территорий разбили около 33,7 тысячи квадратных метров газона. Весной запланирована высадка почти 100 деревьев и более 50 кустарников. В следующем году в ходе второго этапа будет проведено благоустройство улиц Новокрюковская и Ленина.
https://realty.ria.ru/20231002/mtsd-1899891675.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891258489_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6bcd9a34789e329de878ed3013135cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Зеленоград, Петр Бирюков
У станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково" завершили первый этап обустройства

Бирюков: первый этап обустройства завершен у станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтанция "Крюково" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в Зеленограде
Станция Крюково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Станция "Крюково" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в Зеленограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территорий возле станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково", сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе этого года Зеленоград и подмосковный город Раменское. Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, в границы первого этапа вошли Крюковская площадь, улицы Панфилова и Советская, проезд №3 и Проектируемый проезд № 898", - отметил Бирюков.
Благоустройство у станций метро, МЦК и МЦД Окружная
Территории около 11 станций МЦД благоустроят к концу года
2 октября, 11:51
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию общей протяженностью около 1,9 километра, проложили дополнительную водосточную сеть.
"В рамках проекта обновили почти 40 тысяч квадратных метров асфальта на тротуарах и более 64,6 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали более 50 опорами контрастного освещения, установили почти 250 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков.
По его словам, при благоустройстве территорий, прилегающих к станции МЦД "Зеленоград-Крюково", сделали удобное расположение остановок наземного общественного транспорта. На Крюковской площади заменили шесть старых павильонов на современные, еще два установили в проезде №3.
"Заменили два светофора на пересечениях Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой, сделали около станции две плоскостные парковки, организовали места для стоянки такси. На улице Панфилова возле дома 15 обустроили разворотную площадку для автобусов", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках озеленения территорий разбили около 33,7 тысячи квадратных метров газона. Весной запланирована высадка почти 100 деревьев и более 50 кустарников. В следующем году в ходе второго этапа будет проведено благоустройство улиц Новокрюковская и Ленина.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваЗеленоградПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала