https://ria.ru/20231123/mts-1911271483.html
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г - РИА Новости, 23.11.2023
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г
Срок размещения материала истек. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:24
2023-11-23T11:24
2023-11-23T21:07
россия
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Срок размещения материала истек.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г
Срок размещения материала истек.