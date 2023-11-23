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МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г - РИА Новости, 23.11.2023
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11:24 23.11.2023 (обновлено: 21:07 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/mts-1911271483.html
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г - РИА Новости, 23.11.2023
МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г
Срок размещения материала истек. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:24
2023-11-23T21:07
россия
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия

МТС RED: российский рынок безопасной разработки ждет кратный рост к 2027 г

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