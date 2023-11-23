https://ria.ru/20231123/mrot-1911401094.html

Котяков рассказал, каким будет МРОТ в 2030 году

Котяков рассказал, каким будет МРОТ в 2030 году - РИА Новости, 23.11.2023

Котяков рассказал, каким будет МРОТ в 2030 году

Минтруд России стремится к установлению размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума трудоспособного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:22

2023-11-23T17:22

2023-11-23T20:17

экономика

общество

россия

москва

антон котяков

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минтруд России стремится к установлению размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина к 2030 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Целевой ориентир, который мы перед собой ставим - это доведение к 2030 (году - ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточный минимумом. Одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%", - во время пленарной сессии "Инвестиция в человека - инвестиция в будущее" на выставке "Россия". По его словам, размер МРОТ составит в 2024 году 19 242 рубля. При этом он впервые достиг размера прожиточного минимума только в 2022 году. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

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экономика, общество, россия, москва, антон котяков, выставка-форум "россия"