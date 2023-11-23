https://ria.ru/20231123/moskvich-1911364722.html

Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"

Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич" - РИА Новости, 23.11.2023

Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"

Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового кроссовера "Москвич 3",... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:36

2023-11-23T15:36

2023-11-23T15:36

общество

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москва

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renault

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового кроссовера "Москвич 3", отметив, что автомобиль, судя по всему, не рассчитан на сибирские морозы. "Делюсь с вами видеообзором на нового железного коня. Проехали на нем около 350 километров. Приятно удивил расход, но есть и то, что было бы неплохо доработать. По трассе идет хорошо, спокойно, но иногда может и свой упрямый характер показать. Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый "Москвич", но в новом исполнении", - написал Еремин. При этом он отметил, что при температуре -20 градусов "в салоне могло бы быть и потеплее". "Печка на полную работает, но все равно, видать, это не самый северный вариант исполнения машины", - отметил депутат. При температуре воздуха еще ниже, резюмировал он, в салоне нового "Москвича" "будет прохладненько". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/maslyakov-1911172619.html

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