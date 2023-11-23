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Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич" - РИА Новости, 23.11.2023
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15:36 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911364722.html
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич" - РИА Новости, 23.11.2023
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"
Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового кроссовера "Москвич 3",... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:36
2023-11-23T15:36
общество
красноярск
россия
москва
авто
сергей еремин
госдума рф
renault
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового кроссовера "Москвич 3", отметив, что автомобиль, судя по всему, не рассчитан на сибирские морозы. "Делюсь с вами видеообзором на нового железного коня. Проехали на нем около 350 километров. Приятно удивил расход, но есть и то, что было бы неплохо доработать. По трассе идет хорошо, спокойно, но иногда может и свой упрямый характер показать. Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый "Москвич", но в новом исполнении", - написал Еремин. При этом он отметил, что при температуре -20 градусов "в салоне могло бы быть и потеплее". "Печка на полную работает, но все равно, видать, это не самый северный вариант исполнения машины", - отметил депутат. При температуре воздуха еще ниже, резюмировал он, в салоне нового "Москвича" "будет прохладненько". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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общество, красноярск, россия, москва, авто, сергей еремин, госдума рф, renault, renault clio
Общество, Красноярск, Россия, Москва, Авто, Сергей Еремин, Госдума РФ, Renault, Renault Clio
Экс-мэр Красноярска протестировал новый "Москвич"

Экс-мэр Красноярска о новом "Москвиче": для Сибири в салоне прохладненько

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 3"
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль "Москвич 3". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин опубликовал в своем Telegram-канале видеообзор по итогам тест-драйва нового кроссовера "Москвич 3", отметив, что автомобиль, судя по всему, не рассчитан на сибирские морозы.
«
"Делюсь с вами видеообзором на нового железного коня. Проехали на нем около 350 километров. Приятно удивил расход, но есть и то, что было бы неплохо доработать. По трассе идет хорошо, спокойно, но иногда может и свой упрямый характер показать. Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый "Москвич", но в новом исполнении", - написал Еремин.
При этом он отметил, что при температуре -20 градусов "в салоне могло бы быть и потеплее". "Печка на полную работает, но все равно, видать, это не самый северный вариант исполнения машины", - отметил депутат.
При температуре воздуха еще ниже, резюмировал он, в салоне нового "Москвича" "будет прохладненько".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
Директор по производству завода Москвич Олег Масляков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Олег Масляков: главная задача "Москвича" — начать сборку полного цикла
Вчера, 10:00
 
ОбществоКрасноярскРоссияМоскваАвтоСергей ЕреминГосдума РФRenaultRenault Clio
 
 
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