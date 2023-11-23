https://ria.ru/20231123/moskvich-1911236085.html

На "Москвиче" рассказали, как Renault создавала трудности для перезапуска

На "Москвиче" рассказали, как Renault создавала трудности для перезапуска - РИА Новости, 23.11.2023

На "Москвиче" рассказали, как Renault создавала трудности для перезапуска

Французская компания Renault — прежний собственник производственной площадки в Москве "Renault Россия", нынешнего предприятия "Москвича", — не оставила на... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:25

2023-11-23T09:25

2023-11-23T18:03

авто

москва

россия

renault

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Французская компания Renault — прежний собственник производственной площадки в Москве "Renault Россия", нынешнего предприятия "Москвича", — не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также целенаправленно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. "Бывший иностранный собственник предприятия принял решение закрыть московский завод "Рено" и покинуть рынок России почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу", — заявил он. "Я скажу больше: бывшие владельцы завода целенаправленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные запчасти и комплектующие. В этом и заключается специфика нашей работы — мы запускали сборку с последующим этапом производства новых автомобилей на автозаводе "Москвич" заново, фактически выстроили заново", — подчеркнул он.Автозавод "Москвич" располагается на площадке завода "Renault Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). На данный момент в линейке три модели: городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911217042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, москва, россия, renault