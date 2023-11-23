На "Москвиче" рассказали, как Renault создавала трудности для перезапуска
Масляков: Renault ушла, не оставив "Москвичу" технологий, запчастей и документов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Французская компания Renault — прежний собственник производственной площадки в Москве "Renault Россия", нынешнего предприятия "Москвича", — не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также целенаправленно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков.
"Бывший иностранный собственник предприятия принял решение закрыть московский завод "Рено" и покинуть рынок России почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу", — заявил он.
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"Я скажу больше: бывшие владельцы завода целенаправленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные запчасти и комплектующие. В этом и заключается специфика нашей работы — мы запускали сборку с последующим этапом производства новых автомобилей на автозаводе "Москвич" заново, фактически выстроили заново", — подчеркнул он.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке завода "Renault Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). На данный момент в линейке три модели: городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".