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В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках - РИА Новости, 23.11.2023
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08:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911227604.html
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках - РИА Новости, 23.11.2023
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках
"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:09
2023-11-23T08:09
экономика
авто
россия
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода Олег Масляков. "Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того, как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей "Москвич" за рубеж. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html
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экономика, авто, россия, москва
Экономика, Авто, Россия, Москва
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках

"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои авто за рубеж

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяПервая партия "Москвичей"
Первая партия Москвичей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Первая партия "Москвичей". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода Олег Масляков.
«
"Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того, как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей "Москвич" за рубеж.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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