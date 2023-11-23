https://ria.ru/20231123/moskvich-1911227604.html
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках - РИА Новости, 23.11.2023
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках
"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:09
2023-11-23T08:09
2023-11-23T08:09
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода Олег Масляков. "Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того, как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей "Москвич" за рубеж. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html
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экономика, авто, россия, москва
Экономика, Авто, Россия, Москва
В перспективе "Москвич" появится на зарубежных рынках
"Москвич" в перспективе планирует экспортировать свои авто за рубеж