https://ria.ru/20231123/moskvich-1911226016.html

Презентация "Москвича 8" состоится ближе к концу 2024 года

Презентация "Москвича 8" состоится ближе к концу 2024 года - РИА Новости, 23.11.2023

Презентация "Москвича 8" состоится ближе к концу 2024 года

Новый кроссовер бренда "Москвич" - "Москвич 8" - планируется представить ближе к концу следующего года, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода по... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:38

2023-11-23T07:38

2023-11-23T07:38

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новый кроссовер бренда "Москвич" - "Москвич 8" - планируется представить ближе к концу следующего года, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода по производству Олег Масляков. "Москвич 8" - кроссовер D-класса, он будет представлен ближе к концу следующего года", - сказал он, отвечая о новинках бренда, которые появятся в 2024 году. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html

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экономика, россия, москва, авто