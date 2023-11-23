https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html

Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"

Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5" - РИА Новости, 23.11.2023

Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"

Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера "Москвич 5" запланировано на первую половину 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T06:20

2023-11-23T06:20

2023-11-23T06:20

авто

россия

москва

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера "Москвич 5" запланировано на первую половину 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода "Москвич" по производству Олег Масляков. "Москвич 5" – это среднеразмерный кроссовер, планируем, что он появится в первой половине 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос о новинках. В пресс-службе автозавода уточнили, что речь идет как о серийном производстве, так и о продажах модели. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия". Французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал ее правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке автозавода три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html

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авто, россия, москва, экономика