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Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5" - РИА Новости, 23.11.2023
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06:20 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html
Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"
Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5" - РИА Новости, 23.11.2023
Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"
Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера "Москвич 5" запланировано на первую половину 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:20
2023-11-23T06:20
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера "Москвич 5" запланировано на первую половину 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода "Москвич" по производству Олег Масляков. "Москвич 5" – это среднеразмерный кроссовер, планируем, что он появится в первой половине 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос о новинках. В пресс-службе автозавода уточнили, что речь идет как о серийном производстве, так и о продажах модели. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия". Французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал ее правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке автозавода три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html
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авто, россия, москва, экономика
Авто, Россия, Москва, Экономика
Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"

"Москвич 5" планируют начать серийно выпускать в первой половине 2024 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера "Москвич 5" запланировано на первую половину 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода "Москвич" по производству Олег Масляков.
«
"Москвич 5" – это среднеразмерный кроссовер, планируем, что он появится в первой половине 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос о новинках.
В пресс-службе автозавода уточнили, что речь идет как о серийном производстве, так и о продажах модели.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия". Французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал ее правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке автозавода три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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