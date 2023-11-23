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"Москвич" планирует переход к сборке полного цикла в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023
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05:30 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911219485.html
"Москвич" планирует переход к сборке полного цикла в 2024 году
"Москвич" планирует переход к сборке полного цикла в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023
"Москвич" планирует переход к сборке полного цикла в 2024 году
Главная задача для "Москвича" на 2024 год - начало производства автомобилей бренда по полному циклу: со сваркой и окраской, на автозаводе уже идет активная... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:30
2023-11-23T05:30
авто
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главная задача для "Москвича" на 2024 год - начало производства автомобилей бренда по полному циклу: со сваркой и окраской, на автозаводе уже идет активная подготовка к такому переходу, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. "В следующем году завод перейдет на мелкоузловую сборку автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 6", автомобили будут собираться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, уровень локализации заметно вырастет", - рассказал он. "Главная задача на следующий год – запустить сборку полного цикла и завоевать внимание и доверие покупателей", - добавил топ-менеджер, отвечая на вопрос о главных задачах предприятия на 2024 год. Пока на автозаводе ведется крупноузловая сборка. При этом Масляков отметил, что на "Москвиче" уже сварили и окрасили первые тестовые кузова. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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авто, россия, москва, экономика
Авто, Россия, Москва, Экономика
"Москвич" планирует переход к сборке полного цикла в 2024 году

"Москвич" назвал главной задачей переход к сборке полного цикла в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич"
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский автомобильный завод "Москвич" . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главная задача для "Москвича" на 2024 год - начало производства автомобилей бренда по полному циклу: со сваркой и окраской, на автозаводе уже идет активная подготовка к такому переходу, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков.
«
"В следующем году завод перейдет на мелкоузловую сборку автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 6", автомобили будут собираться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, уровень локализации заметно вырастет", - рассказал он.
"Главная задача на следующий год – запустить сборку полного цикла и завоевать внимание и доверие покупателей", - добавил топ-менеджер, отвечая на вопрос о главных задачах предприятия на 2024 год.
Пока на автозаводе ведется крупноузловая сборка. При этом Масляков отметил, что на "Москвиче" уже сварили и окрасили первые тестовые кузова.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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