https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html

"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году

"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году - РИА Новости, 23.11.2023

"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году

"Москвич" активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году, сообщил в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:35

2023-11-23T04:35

2023-11-23T04:35

экономика

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россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода по производству Олег Масляков. "В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими", - сказал он, отвечая на вопрос про электромобиль "Москвич" собственной разработки. Таким образом, компания сохраняет изначально заявленные сроки по разработке такого электрокара. "Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками", - добавил Масляков.

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911216913.html

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экономика, технологии, авто, россия