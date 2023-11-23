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"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году - РИА Новости, 23.11.2023
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04:35 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html
"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году
"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году - РИА Новости, 23.11.2023
"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году
"Москвич" активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году, сообщил в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T04:35
2023-11-23T04:35
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода по производству Олег Масляков. "В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими", - сказал он, отвечая на вопрос про электромобиль "Москвич" собственной разработки. Таким образом, компания сохраняет изначально заявленные сроки по разработке такого электрокара. "Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками", - добавил Масляков.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911216913.html
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экономика, технологии, авто, россия
Экономика, Технологии, Авто, Россия
"Москвич" планирует представить свой электрокар в 2025 году

"Москвич" планирует представить электрокар собственной разработки в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 3" на тест-драйве
Автомобиль Москвич 3 на тест-драйве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Москвич 3" на тест-драйве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Москвич" активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, по-прежнему планирует презентовать его в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости директор автозавода по производству Олег Масляков.
«
"В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими", - сказал он, отвечая на вопрос про электромобиль "Москвич" собственной разработки.
Таким образом, компания сохраняет изначально заявленные сроки по разработке такого электрокара.
"Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками", - добавил Масляков.
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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03:19
 
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