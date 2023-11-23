https://ria.ru/20231123/moskvich-1911217042.html
На заводе "Москвич" раскрыли данные о продажах автомобилей
На заводе "Москвич" раскрыли данные о продажах автомобилей - РИА Новости, 23.11.2023
На заводе "Москвич" раскрыли данные о продажах автомобилей
Почти 12 тысяч автомобилей "Москвич" было продано в России с момента официального начала продаж, в целом в дилерские центры было поставлено более 15 тысяч машин РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:21
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Почти 12 тысяч автомобилей "Москвич" было продано в России с момента официального начала продаж, в целом в дилерские центры было поставлено более 15 тысяч машин бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. Продажи "Москвичей" официально стартовали в Москве в декабре прошлого года, а в регионах страны - в начале марта текущего. "Еще не прошло и года, как мы находимся на рынке. Для первого неполного года продаж у нас уже сейчас неплохие результаты, мы постепенно набираем обороты, автомобили пользуются спросом у покупателей. По итогам первого полугодия 2023 года "Москвич 3" занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов", - сказал Масляков. "В настоящий момент в дилерскую сеть отгружено уже более 15 тысяч автомобилей, более 11,8 тысячи уже эксплуатируются клиентами. Мы уверены, что продажи будут расти", - отметил он. Масляков также рассказал, что за год с начала производства (с 23 ноября 2022 года) на "Москвиче" было выпущено более 31 тысячи машин. Также автопроизводителю удалось сформировать дилерскую сеть из 82 центров в 51 городе страны, в дальнейших планах - ее расширение. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль " Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911216913.html
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авто, россия, москва, экономика
Авто, Россия, Москва, Экономика
На заводе "Москвич" раскрыли данные о продажах автомобилей
Почти 12 тысяч автомобилей "Москвич" продали в России с момента запуска продаж
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Почти 12 тысяч автомобилей "Москвич" было продано в России с момента официального начала продаж, в целом в дилерские центры было поставлено более 15 тысяч машин бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков.
Продажи "Москвичей" официально стартовали в Москве
в декабре прошлого года, а в регионах страны - в начале марта текущего.
"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
"Еще не прошло и года, как мы находимся на рынке. Для первого неполного года продаж у нас уже сейчас неплохие результаты, мы постепенно набираем обороты, автомобили пользуются спросом у покупателей. По итогам первого полугодия 2023 года "Москвич 3" занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов", - сказал Масляков.
"В настоящий момент в дилерскую сеть отгружено уже более 15 тысяч автомобилей, более 11,8 тысячи уже эксплуатируются клиентами. Мы уверены, что продажи будут расти", - отметил он.
Масляков также рассказал, что за год с начала производства (с 23 ноября 2022 года) на "Москвиче" было выпущено более 31 тысячи машин. Также автопроизводителю удалось сформировать дилерскую сеть из 82 центров в 51 городе страны, в дальнейших планах - ее расширение.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль " Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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