https://ria.ru/20231123/moskvich-1911216913.html
"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023
"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
"Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T03:19
2023-11-23T03:19
2023-11-23T03:35
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. "Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. "Производственный план автозавода "Москвич" на 2024 год — порядка 50 тысяч автомобилей", — сказал он.Ранее, в августе, в компании озвучивали намерения выпустить в 2024 году 44 тысячи автомобилей. Таким образом, план увеличили на 13,6 процента. Также в планы "Москвича" входит расширение дилерской сети, сейчас она насчитывает 82 центра в 51 городе страны, уточнил Масляков. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "Камазу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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авто, россия, москва, экономика
Авто, Россия, Москва, Экономика
"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
Масляков: "Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. "Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков.
«
"Производственный план автозавода "Москвич" на 2024 год — порядка 50 тысяч автомобилей", — сказал он.
Ранее, в августе, в компании озвучивали намерения выпустить в 2024 году 44 тысячи автомобилей. Таким образом, план увеличили на 13,6 процента.
Также в планы "Москвича" входит расширение дилерской сети, сейчас она насчитывает 82 центра в 51 городе страны, уточнил Масляков.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране в мае прошлого года передал правительству Москвы
(сейчас 50 процентов также принадлежит "Камазу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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