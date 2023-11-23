https://ria.ru/20231123/moskvich-1911216913.html

"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году

"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023

"Москвич" планирует произвести около 50 тысяч автомобилей в 2024 году

"Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T03:19

2023-11-23T03:19

2023-11-23T03:35

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. "Москвич" планирует в следующем году выпустить на своем заводе около 50 тысяч автомобилей бренда, сообщил в интервью РИА Новости директор по производству автозавода "Москвич" Олег Масляков. "Производственный план автозавода "Москвич" на 2024 год — порядка 50 тысяч автомобилей", — сказал он.Ранее, в августе, в компании озвучивали намерения выпустить в 2024 году 44 тысячи автомобилей. Таким образом, план увеличили на 13,6 процента. Также в планы "Москвича" входит расширение дилерской сети, сейчас она насчитывает 82 центра в 51 городе страны, уточнил Масляков. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "Камазу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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авто, россия, москва, экономика