https://ria.ru/20231123/moshennik-1911439700.html

В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру

В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 23.11.2023

В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру

Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал мошенника, обманом заставившего пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные 9 миллионов рублей,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:27

2023-11-23T19:27

2023-11-23T19:27

происшествия

москва

фсб

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал мошенника, обманом заставившего пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Литвинченко А.Н.", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, мужчина в телефонном разговоре ввел в заблуждение пенсионерку, представляясь сотрудником Центробанка и ФСБ, в результате чего она продала квартиру, а позднее передала злоумышленнику вырученные 9 миллионов рублей.

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происшествия, москва, фсб