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В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 23.11.2023
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19:27 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moshennik-1911439700.html
В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру
В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 23.11.2023
В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру
Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал мошенника, обманом заставившего пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные 9 миллионов рублей,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:27
2023-11-23T19:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал мошенника, обманом заставившего пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Литвинченко А.Н.", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, мужчина в телефонном разговоре ввел в заблуждение пенсионерку, представляясь сотрудником Центробанка и ФСБ, в результате чего она продала квартиру, а позднее передала злоумышленнику вырученные 9 миллионов рублей.
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происшествия, москва, фсб
Происшествия, Москва, ФСБ
В Москве арестовали мошенника, заставившего пенсионерку продать квартиру

В Москве арестовали мужчину, заставившего женщину продать квартиру под видом ФСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал мошенника, обманом заставившего пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Литвинченко А.Н.", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, мужчина в телефонном разговоре ввел в заблуждение пенсионерку, представляясь сотрудником Центробанка и ФСБ, в результате чего она продала квартиру, а позднее передала злоумышленнику вырученные 9 миллионов рублей.
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