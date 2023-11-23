https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html

Оппозиция в Молдавии получила стимул для сплочения, считает эксперт

Оппозиция в Молдавии получила стимул для сплочения, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2023

Оппозиция в Молдавии получила стимул для сплочения, считает эксперт

Оппозиция в Молдавии получила серьезный стимул для консолидации, поскольку прошедшие в стране местные выборы показали, что доверие к нынешним молдавским властям РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:47

2023-11-23T20:47

2023-11-23T20:47

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Оппозиция в Молдавии получила серьезный стимул для консолидации, поскольку прошедшие в стране местные выборы показали, что доверие к нынешним молдавским властям подорвано, заявил в комментарии РИА Новости первый зампред Общественной палаты ЕАЭС, председатель Общественного совета Молдавии Вячеслав Пержу. В минувшее воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Бельцах - втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. "Результаты выборов и то, что происходило в выборный период, показали, что настал момент для молдавских оппозиционеров, независимо от принадлежности к определенной партии, использовать этот шанс для начала процесса консолидации сил. Увы, оппозиционные силы не сумели объединить свои усилия в ходе местных выборов. В следующем году нас ожидают президентские выборы. Единая воля оппозиции, жителей страны, должна проявиться более, чем когда-либо прежде. И если этого не произойдет, ситуацией могут воспользоваться "недоброжелатели", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, результаты местных выборов в Молдавии показали явную утрату доверия жителей республики к курсу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). "Это неудивительно, учитывая все деяния определенных провластных политиков в последнее время, включая снятие кандидатов от оппозиции. Центральным властям пора осознать, что с народом шутки плохи. Уважение людей надо заслужить и сохранить. На фоне беспрецедентной румынизации мы рискнем потерять не только колоссальные рынки СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС, но и молдавскую государственность, потерять нашу страну", - добавил общественный деятель. В первом туре местных выборов, прошедших в Молдавии 5 ноября, представители ПДС проиграли в Кишиневе, Кагуле, Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия), Хынчештах, Оргееве, Сороках и Страшенах. Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, кандидаты от правящей партии проиграли выборы в Унгенах. В выборах в других муниципиях - Единцах, Бельцах и Комрате (Гагаузская автономия) - кандидаты от правящей ПДС не участвовали, так как проиграли здесь электоральную гонку еще 5 ноября. Тем не менее, ПДС смогла получить наибольшее количество голосов в местных советах в 19 районах из 35, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, партии власти придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке ныне запрещенной партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на оппозицию.

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907748406.html

https://ria.ru/20231120/nokaut-1910559383.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908467189.html

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в мире, молдавия, кишинев