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Эксперт прокомментировал протесты фермеров в Молдавии - РИА Новости, 23.11.2023
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14:43 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/moldavia-1911351016.html
Эксперт прокомментировал протесты фермеров в Молдавии
Эксперт прокомментировал протесты фермеров в Молдавии - РИА Новости, 23.11.2023
Эксперт прокомментировал протесты фермеров в Молдавии
Молдавские фермеры в этом году несут колоссальные потери, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними, заявил в четверг молдавский... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:43
2023-11-23T14:43
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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры в этом году несут колоссальные потери, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними, заявил в четверг молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своем блоге. Группа протестующих фермеров проводит в четверг пикет у здания правительства Молдавии в центре Кишинева, они добиваются запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также введения моратория на штрафные санкции по долгам в отношении отечественных производителей зерновых. "Цены на сельскохозяйственную продукцию в этом году упали вдвое по сравнению с прошлым годом: от 28% на кукурузу до 53,7% на подсолнечник. Посмотрите внимательно на динамику цен на пшеницу, которая сегодня стоит 2,55 лея/кг (14 центов), как и в 2019 году. А теперь представьте, насколько выросли производственные затраты с 2019 года, и вы поймете всю драму, которую сейчас переживают фермеры", - написал Ионицэ.По словам эксперта, удобрения с тех пор подорожали в 3-4 раза, затраты на рабочую силу выросли в 1,7 раза, дизельное топливо - в 1,5 раза. "То есть примерно двукратный рост себестоимости продукции, а цены остались такими же, как и в 2019 году. В этом году аграрии несут колоссальные потери, я полагаю, несравнимые ни с каким другим периодом. Это и есть причина протестов", - резюмировал он. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
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молдавия, украина, кишинев, в мире
Молдавия, Украина, Кишинев, В мире
Эксперт прокомментировал протесты фермеров в Молдавии

Эксперт Ионицэ: в Молдавии фермеры протестуют из-за колоссальных потерь

© SputnikМолдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами
Молдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами
© Sputnik
Молдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры в этом году несут колоссальные потери, себестоимость продукции выросла почти вдвое, а цены остались прежними, заявил в четверг молдавский экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своем блоге.
Группа протестующих фермеров проводит в четверг пикет у здания правительства Молдавии в центре Кишинева, они добиваются запрета ввоза с Украины пшеницы, кукурузы и подсолнечника до 31 марта 2024 года, а также введения моратория на штрафные санкции по долгам в отношении отечественных производителей зерновых.
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"Цены на сельскохозяйственную продукцию в этом году упали вдвое по сравнению с прошлым годом: от 28% на кукурузу до 53,7% на подсолнечник. Посмотрите внимательно на динамику цен на пшеницу, которая сегодня стоит 2,55 лея/кг (14 центов), как и в 2019 году. А теперь представьте, насколько выросли производственные затраты с 2019 года, и вы поймете всю драму, которую сейчас переживают фермеры", - написал Ионицэ.
По словам эксперта, удобрения с тех пор подорожали в 3-4 раза, затраты на рабочую силу выросли в 1,7 раза, дизельное топливо - в 1,5 раза. "То есть примерно двукратный рост себестоимости продукции, а цены остались такими же, как и в 2019 году. В этом году аграрии несут колоссальные потери, я полагаю, несравнимые ни с каким другим периодом. Это и есть причина протестов", - резюмировал он.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
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