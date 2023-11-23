https://ria.ru/20231123/mitta-1911277775.html

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 23.11.2023

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Режиссер Александр Митта, госпитализированный десять дней назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 23.11.2023

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта, госпитализированный десять дней назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Помощник режиссера Геннадий Иванов 13 ноября сообщал агентству, что Митта находится в больнице на обследовании. В медучреждении, в свою очередь, заявили агентству, что состояние режиссера оценивается как тяжелое. В прошлую среду Иванов заявил, что состояние Митты нестабильное, идет диагностика. В субботу он рассказал, что Митта переведен из реанимации в обычную палату. "Пациент в состоянии средней тяжести, дыхание нормальное", - сказал сотрудник медучреждения. Он добавил, что Митта находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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россия, москва, ссср, михаил ромм, александр митта (рабинович), геннадий иванов, вгик