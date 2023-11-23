https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html

Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением

Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением - РИА Новости, 23.11.2023

Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:49

2023-11-23T04:49

2023-11-23T06:44

в мире

аргентина

южная америка

латинская америка

хавьер милей

владимир зеленский

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта, рассказала в беседе с журналистами советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино."Они (Миллей и Зеленский. — Прим. ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту", — сказала Мондино.Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

аргентина

южная америка

латинская америка

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в мире, аргентина, южная америка, латинская америка, хавьер милей, владимир зеленский