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Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением - РИА Новости, 23.11.2023
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04:49 23.11.2023 (обновлено: 06:44 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/milley-1911218618.html
Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением - РИА Новости, 23.11.2023
Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T04:49
2023-11-23T06:44
в мире
аргентина
южная америка
латинская америка
хавьер милей
владимир зеленский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта, рассказала в беседе с журналистами советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино.&quot;Они (Миллей и Зеленский. — Прим. ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту&quot;, — сказала Мондино.Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.
https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html
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в мире, аргентина, южная америка, латинская америка, хавьер милей, владимир зеленский
В мире, Аргентина, Южная Америка, Латинская Америка, Хавьер Милей, Владимир Зеленский
Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением

Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому провести конференцию по Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя — РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта, рассказала в беседе с журналистами советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино.
«

"Они (Миллей и Зеленский. — Прим. ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту", — сказала Мондино.

Оппозиционер Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине воскресенье, обогнав своего противника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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В миреАргентинаЮжная АмерикаЛатинская АмерикаХавьер МилейВладимир Зеленский
 
 
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