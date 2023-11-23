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Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара - РИА Новости, 23.11.2023
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17:19 23.11.2023 (обновлено: 17:36 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/mid-1911399628.html
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара - РИА Новости, 23.11.2023
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
Гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:36
в мире
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию в секторе Газа прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден. Перемирие вступит в силу в 7.00 по местному времени. Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", - отметил аль-Ансари.Всего посредники рассчитывают за четыре дня перемирия освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников-женщин и детей.
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара

МИД Катара: гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу в 7:00

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию в секторе Газа прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден. Перемирие вступит в силу в 7.00 по местному времени. Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", - отметил аль-Ансари.
Всего посредники рассчитывают за четыре дня перемирия освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников-женщин и детей.
 
В миреКатарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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