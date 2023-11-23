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Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара - РИА Новости, 23.11.2023
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
Гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:36
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ДОХА, 23 ноя - РИА Новости. Гуманитарное четырехдневное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в пятницу, около 16.00 по местному времени, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию в секторе Газа прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден. Перемирие вступит в силу в 7.00 по местному времени. Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16.00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей", - отметил аль-Ансари.Всего посредники рассчитывают за четыре дня перемирия освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников-женщин и детей.
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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара
МИД Катара: гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется в пятницу в 7:00