Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова
Захарова: убийство военкора Бориса Максудова не останется безнаказанным
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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"Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур. Открыто этим бравирует", - заявила Захарова.
По ее словам, "жестокое убийство Максудова – еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан".
"Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия", - резюмировала представитель МИД РФ.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.