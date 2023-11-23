Рейтинг@Mail.ru
Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 23.11.2023 (обновлено: 18:44 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/mid-1911395174.html
Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова
Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.11.2023
Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова
Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:00
2023-11-23T18:44
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
запорожская область
борис максудов
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911389996_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_4e3f36529e165f412aa60d2bcd757d1d.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур. Открыто этим бравирует", - заявила Захарова.По ее словам, "жестокое убийство Максудова – еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан"."Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия", - резюмировала представитель МИД РФ.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html
россия
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911389996_27:0:1326:974_1920x0_80_0_0_c85844d889ab8acba9938c786e41ea08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, в мире, запорожская область, борис максудов, мария захарова, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, Запорожская область, Борис Максудов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Соловьев Владимир (журналист)
Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова

Захарова: убийство военкора Бориса Максудова не останется безнаказанным

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
«
"Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур. Открыто этим бравирует", - заявила Захарова.
По ее словам, "жестокое убийство Максудова – еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан".
"Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия", - резюмировала представитель МИД РФ.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
ВСУ прекрасно знали, что бьют по журналистам "России 24", заявил посол
Вчера, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВ миреЗапорожская областьБорис МаксудовМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСоловьев Владимир (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала