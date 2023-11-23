https://ria.ru/20231123/mid-1911395174.html

Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова

Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова - РИА Новости, 23.11.2023

Убийство Максудова не останется безнаказанным, заявила Захарова

Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:00

2023-11-23T17:00

2023-11-23T18:44

специальная военная операция на украине

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в мире

запорожская область

борис максудов

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Убийство военкора "России 24" Бориса Максудова - это еще одно преступление неонацистского режима в Киеве, оно не останется безнаказанным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."Преступный киевский режим продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей, ведет за ними настоящую охоту. Подло целится в относящихся к гражданским лицам безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур. Открыто этим бравирует", - заявила Захарова.По ее словам, "жестокое убийство Максудова – еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан"."Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия", - резюмировала представитель МИД РФ.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.

https://ria.ru/20231123/vsu-1911362711.html

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россия, киев, в мире, запорожская область, борис максудов, мария захарова, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)