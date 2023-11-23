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Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал - РИА Новости, 23.11.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
19:30 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/matkapital-1911440151.html
Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал
Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал - РИА Новости, 23.11.2023
Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал
С начала года 45 молодых семей Ивановской области воспользовались региональным студенческим материнским капиталом, а всего за период действия программы выплату... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:30
2023-11-23T19:30
ивановская область
ивановская область
общество
материнский капитал
молодые семьи
социальные выплаты
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ИВАНОВО, 23 ноя – РИА Новости. С начала года 45 молодых семей Ивановской области воспользовались региональным студенческим материнским капиталом, а всего за период действия программы выплату получили 329 молодых семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. "Региональный студенческий материнский капитал – это единовременная выплата, которую может получить мама в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка. Хотя бы один родитель должен быть студентом колледжа или вуза очной формы обучения", – сказал собеседник агентства. По его словам, в прошлом году губернатор Станислав Воскресенский поручил увеличить сумму регионального студенческого (материнского) капитала втрое. Сейчас он составляет 163 тысячи рублей. В Ивановской области по инициативе губернатора действует целый комплекс мер для поддержки семей с детьми: программа "Театр для многодетных семей", льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд школьников и студентов колледжей и вузов из многодетных семей. Также статус многодетной семьи в Ивановской области продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет. В этом году установлен региональный материнский капитал на третьего и последующего детей. Прием заявлений на получение этой меры поддержки уже начался.
https://ria.ru/20231024/molodezh-1905029353.html
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ивановская область, общество, материнский капитал, молодые семьи, социальные выплаты
Ивановская область, Ивановская область, Общество, Материнский капитал, Молодые семьи, Социальные выплаты

Более 300 студенческих семей Ивановской области получили маткапитал

© iStock.com / ozgurcankayaМама с дочкой
Мама с дочкой - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / ozgurcankaya
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 23 ноя – РИА Новости. С начала года 45 молодых семей Ивановской области воспользовались региональным студенческим материнским капиталом, а всего за период действия программы выплату получили 329 молодых семей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Региональный студенческий материнский капитал – это единовременная выплата, которую может получить мама в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка. Хотя бы один родитель должен быть студентом колледжа или вуза очной формы обучения", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в прошлом году губернатор Станислав Воскресенский поручил увеличить сумму регионального студенческого (материнского) капитала втрое. Сейчас он составляет 163 тысячи рублей.
В Ивановской области по инициативе губернатора действует целый комплекс мер для поддержки семей с детьми: программа "Театр для многодетных семей", льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд школьников и студентов колледжей и вузов из многодетных семей. Также статус многодетной семьи в Ивановской области продлен до достижения старшим ребенком-студентом 23 лет. В этом году установлен региональный материнский капитал на третьего и последующего детей. Прием заявлений на получение этой меры поддержки уже начался.
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Ивановская областьИвановская областьОбществоМатеринский капиталМолодые семьиСоциальные выплаты
 
 
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