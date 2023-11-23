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В Минпросвещения назвали самый популярный предмет олимпиады у школьников
В Минпросвещения назвали самый популярный предмет олимпиады у школьников - РИА Новости, 23.11.2023
В Минпросвещения назвали самый популярный предмет олимпиады у школьников
Математика является самым популярным предметом из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников, заявил директор департамента подготовки, профессионального... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:50
2023-11-23T12:50
2023-11-23T14:09
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Математика является самым популярным предметом из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников, заявил директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин. "Важно отметить, что из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников математика является самым популярным предметом", - сказал Кузьмин на съезде учителей и преподавателей математики в МГУ. Он добавил, что в 2023 году число участников заключительного этапа олимпиады по математике составило рекордное количество - 480 человек, в 2022 году в заключительном этапе участвовали 455 человек. По его словам, в последние годы повысилась и заинтересованность участников в информатике, в заключительном этапе приняли участие 349 школьников, что на 43% больше, чем пять лет назад.
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения назвали самый популярный предмет олимпиады у школьников
Минпросвещения назвало математику самым популярным предметом олимпиады
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Математика является самым популярным предметом из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников, заявил директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин.
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"Важно отметить, что из 24 предметов Всероссийской олимпиады школьников математика является самым популярным предметом", - сказал Кузьмин на съезде учителей и преподавателей математики в МГУ.
Он добавил, что в 2023 году число участников заключительного этапа олимпиады по математике составило рекордное количество - 480 человек, в 2022 году в заключительном этапе участвовали 455 человек.
По его словам, в последние годы повысилась и заинтересованность участников в информатике, в заключительном этапе приняли участие 349 школьников, что на 43% больше, чем пять лет назад.
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