https://ria.ru/20231123/maslyakov-1911172619.html

Олег Масляков: главная задача "Москвича" — начать сборку полного цикла

Олег Масляков: главная задача "Москвича" — начать сборку полного цикла - РИА Новости, 23.11.2023

Олег Масляков: главная задача "Москвича" — начать сборку полного цикла

Прошел ровно год с тех пор, как с конвейера автозавода "Москвич" сошел первый новый одноименный автомобиль. После ухода бывшего французского владельца — Renault РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:00

2023-11-23T10:00

2023-11-23T10:00

интервью

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россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Прошел ровно год с тех пор, как с конвейера автозавода "Москвич" сошел первый новый одноименный автомобиль. После ухода бывшего французского владельца — Renault — производство было выстроено практически заново. Модернизация идет быстрыми темпами: уже в следующем году на начнется выпуск машин по полному циклу, говорит директор по производству завода Олег Масляков. В интервью РИА Новости он рассказал о результатах, которых удалось достичь за год, ценах на "Москвичи", новых моделях, собственном электромобиле, автомобильной "свадьбе" и планах на будущее. Беседовала Наталия Мирошниченко.— Прошел ровно год с запуска производства вашей первой модели "Москвич 3". Как оцениваете проделанную работу?— Нам удалось реализовать все обещания и планы. Мы почти с нуля запустили производство автомобилей, причем в рекордный срок — менее чем за полгода. Это первое в России предприятие, которое в нынешнем экономическом контексте так быстро восстановило выпуск и наладило логистические цепочки.Сейчас на заводе мы производим уже три модели автомобилей – "Москвич 3", "Москвич 3е" и "Москвич 6". Мы сформировали дилерскую сеть по всей стране — автомобили "Москвич" можно купить и обслуживать в 82 дилерских центрах в 51 городе России, и количество точек продаж и обслуживания будет увеличиваться.К настоящему моменту на нашем заводе выпущено более 31 тысячи автомобилей. Мы запустили автоматическую линию конвейера, и уже сейчас готовимся к мелкоузловой сборке — сварили и окрасили первые тестовые кузова непосредственно на нашем заводе.— Что было самым сложным? И в чем, по-вашему, специфика работы "Москвича"?— Бывший иностранный собственник предприятия принял решение закрыть московский завод "Рено" и покинуть рынок России почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу.Я скажу больше — бывшие владельцы завода целенаправленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные запчасти и комплектующие. В этом и заключается специфика нашей работы — мы запускали сборку с последующим этапом производства новых автомобилей на автозаводе "Москвич" заново, фактически выстроили заново. У нас не было ни системы управления, ни IT-систем, буквально ничего.Все, что у нас осталось — это компетенции сотрудников, их опыт и оборудование, которое необходимо было запускать с нуля. Самое сложное было сохранить трудовой коллектив — у нас работают настоящие профессионалы в области автомобильной промышленности. Но я считаю, что мы справились с этим, и сейчас продолжаем работать в соответствии с утвержденным планом.— Как вы считаете, возрожденный бренд "Москвич" прижился в современной России?— Мы не нацелены на "приживание". Мы нацелены на создание реальной основы бренда, которая держится не только на известном названии, а на современных качественных и безопасных автомобилях. Это непростой и небыстрый путь.Для того, чтобы бренд занял уверенные позиции на автомобильном рынке, ему необходимо завоевать уважение и доверие покупателя, на 100% соответствовать его ожиданиям. Также необходимо выйти на полную технологическую самостоятельность и независимость поставок компонентов, финансовую самодостаточность.Мы сейчас активно работаем над этим, рассказываем о нашем продукте, и самое главное — планах на будущее.— По вашему прогнозу, каких показателей по продажам вы достигнете по итогам 2023 года?— Официальный старт продаж автомобилей "Москвич" был дан 3 марта. Поэтому еще не прошло и года, как мы находимся на рынке. Для первого неполного года продаж у нас уже сейчас неплохие результаты, мы постепенно набираем обороты, автомобили пользуются спросом у покупателей.По итогам первого полугодия 2023 года "Москвич 3" занял четвертое место по продажам в России в сегменте малогабаритных кроссоверов. В настоящий момент в дилерскую сеть отгружено уже более 15 тысяч автомобилей, более 11,8 тысяч уже эксплуатируются клиентами. Мы уверены, что продажи будут расти.— Ходит много мифов о процессе производства "Москвичей". Как на самом деле ведется сборка?— Многие почему-то ошибочно считают, что здесь, на заводе, мы просто приклеиваем шильдики на уже готовый автомобиль. Хочу развеять этот миф. Есть огромная разница между входящим качеством подсобранных компонентов, которые приходят на завод, и финальным готовым автомобилем, который покупают в дилерском центре.Кузов, шасси, силовой агрегат, колеса и другие детали приходят отдельно друг от друга. Далее все эти компоненты проходят по нашему 480-метровому автоматизированному конвейеру, где на каждом посту (а их больше 200) операторы выполняют работы по сборке автомобиля.Самый мой любимый пост, как и всех, кто приходит к нам на экскурсию, это "свадьба". На автомобильном производстве "свадьбой" называют момент, когда шасси вместе с силовым агрегатом соединяется с кузовом будущего автомобиля — больше они никогда не разлучаются.Затем, после всех этапов производства автомобиля, он проходит несколько этапов проверки качества и линию тестов, в том числе проверку подвески и герметичности кузова. Мы уделяем особенное внимание именно качеству сборки и проверки автомобиля, и мы за него отвечаем, поэтому каждый автомобиль проверяется более чем по 200 пунктам. И только после всех проверок качества готовый автомобиль отправляется в дилерские центры, где его и видят покупатели.— Бренд вошел в так называемый автосписок Минпромторга для чиновников. Уже есть заказы от министерств?— Этот список является очень серьезной мерой поддержки, и мы очень плотно работаем с государственными структурами. Все заказы от государственных ведомств публикуются на официальных портах госзакупок и в них участвуют наши официальные дилеры. Во многих городах России уже такие тендеры идут.— В названиях ваших моделей — цифры, не планируете ли дать какой-либо вашей новинке имя латиницей или кириллицей?— Это некая дань истории легендарного бренда. Исторические модели автомобилей Москвич называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить эту традицию. Все наши текущие и будущие модели носят цифровые имена. Цифра указывает на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду. Также в зависимости от версии модели, в названии может быть дополнительный символ. Например, буква "е" — это электромобиль.— Всех всегда волнует вопрос цен: вы говорили, что не исключено снижение стоимости "Москвичей", это действительно возможно?— Любому автомобильному бренду приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями, в том числе и "Москвичу". Даже в сегодняшних специфических условиях автомобильный рынок остается в первую очередь рынком. И на рынке действуют жесткие правила – это не только цена/качество, но и доверие, и эмоциональное восприятие бренда.Снижение стоимости возможно, однако стоит учитывать сразу все факторы, которые мы имеем.Безусловно, первый приоритет – это активная локализация производства. Локализация уже происходит (завод приступил к тестовой сварке и окраске кузовов) и будет развиваться и дальше, но одним из основных факторов ее эффективности является объем.Сейчас мы должны сфокусироваться на вопросе локализации и скорейшем "оживлении" сети российских поставщиков, у которых также есть компетенции и основные средства производства. Правильно выполненная локализация в нужных объемах даст положительный эффект и на цену продукции. Кроме локализации есть и другие инструменты, которыми мы активно пользуемся сейчас – снижение стоимости логистики, себестоимости производства и фиксированных расходов.— Если говорить о ценах на следующий год – рост будет в пределах инфляции или возможны более резкие скачки?— Повторюсь, автомобильный рынок – это в первую очередь рынок, на который влияет весь диапазон факторов, от внутренних до геополитических. Пока мы не можем на 100% спрогнозировать, что будет происходить с ценами на автомобили в следующем году, однако могу точно сказать, что команда "Москвича", наши партнеры и акционеры сделают все возможное для оптимизации цен на наши автомобили.— Когда ждать новинок от "Москвича" и что это будут за модели?— В следующем году мы планируем показать две новые модели: "Москвич 5" и "Москвич 8". "Москвич 8" – кроссовер D-класса, он будет представлен ближе к концу следующего года. "Москвич 5" – это среднеразмерный кроссовер, планируем, что он появится в первой половине 2024 года.— На каком этапе сейчас находится создание собственного электромобиля?— В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими. Сейчас мы активно работаем над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками.— В целом, какие у компании планы по производству на следующий год?— В следующем году завод перейдет на мелкоузловую сборку автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 6", автомобили будут собираться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, уровень локализации заметно вырастет. В 2024 году мы планируем произвести порядка 50 тысяч автомобилей.— Появились у вас намерения по экспорту ваших автомобилей, например, в страны ближнего зарубежья?— Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте.— Какая самая главная и амбициозная задача для "Москвича" на следующий год?— Все задачи, которые у нас есть, главные и амбициозные. Ни один автомобильный завод в мире не осуществлял и не планировал запуск производства и продаж с нуля в такие сроки. Поэтому в этом роде "Москвич" — уникальный. Главная задача на следующий год — запустить сборку полного цикла и завоевать внимание и доверие покупателей.

https://ria.ru/20231120/moskvich-1910575429.html

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https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

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https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html

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