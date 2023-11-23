https://ria.ru/20231123/maksudov-1911293616.html

В Кремле назвали гибель журналиста ВГТРК Максудова большой трагедией

В Кремле назвали гибель журналиста ВГТРК Максудова большой трагедией - РИА Новости, 23.11.2023

В Кремле назвали гибель журналиста ВГТРК Максудова большой трагедией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова и отметил, что это лишний раз подчеркивает... РИА Новости, 23.11.2023

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2023-11-23T12:21

2023-11-23T12:42

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вгтрк

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дмитрий песков

происшествия

запорожская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова и отметил, что это лишний раз подчеркивает опасность работы военкоров, которые являются прямой целью ВСУ.Скончался раненный во время атаки ВСУ корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов."Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия, конечно, для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем и всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину."Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать, ребята, будьте осторожны", - добавил Песков.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

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Кирилл Волков

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