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Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске

Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 23.11.2023

Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске

Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер приехал на автомобиле Aurus, у входа выстроился почетный караул. Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Пока шла церемония фотографирования, президенты не прекращали оживленно беседовать.В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия в ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.Помимо этого, участники саммита, как ожидается, обсудят вопросы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.Как отмечено в материалах к визиту Путина, особое внимание на встрече планируют уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации.

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Путин в аэропорту Минска перед саммитом ОДКБ Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2023-11-23T13:33 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, безопасность, россия