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Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
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13:33 23.11.2023 (обновлено: 14:04 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/lukashenko-1911320067.html
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске
Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:33
2023-11-23T14:04
минск
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
одкб
безопасность
россия
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер приехал на автомобиле Aurus, у входа выстроился почетный караул. Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Пока шла церемония фотографирования, президенты не прекращали оживленно беседовать.В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия в ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.Помимо этого, участники саммита, как ожидается, обсудят вопросы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.Как отмечено в материалах к визиту Путина, особое внимание на встрече планируют уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации.
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Лукашенко встретил Путина. Кадры из Дворца независимости
Лукашенко встретил Путина. Кадры из Дворца независимости
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Путин в аэропорту Минска перед саммитом ОДКБ
Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, безопасность, россия
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ, Безопасность, Россия
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске

Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости, где пройдет саммит ОДКБ

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер приехал на автомобиле Aurus, у входа выстроился почетный караул. Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Пока шла церемония фотографирования, президенты не прекращали оживленно беседовать.
В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия в ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Помимо этого, участники саммита, как ожидается, обсудят вопросы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.
Как отмечено в материалах к визиту Путина, особое внимание на встрече планируют уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации.
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МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОДКББезопасностьРоссия
 
 
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