https://ria.ru/20231123/lukashenko-1911320067.html
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске
Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:33
2023-11-23T13:33
2023-11-23T14:04
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер приехал на автомобиле Aurus, у входа выстроился почетный караул. Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Пока шла церемония фотографирования, президенты не прекращали оживленно беседовать.В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал.Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия в ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.Помимо этого, участники саммита, как ожидается, обсудят вопросы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.Как отмечено в материалах к визиту Путина, особое внимание на встрече планируют уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации.
https://ria.ru/20230428/odkb-1868474690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лукашенко встретил Путина. Кадры из Дворца независимости
Лукашенко встретил Путина. Кадры из Дворца независимости
2023-11-23T13:33
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Путин в аэропорту Минска перед саммитом ОДКБ
Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
2023-11-23T13:33
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, одкб, безопасность, россия
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ, Безопасность, Россия
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости в Минске
Лукашенко встретил Путина во Дворце независимости, где пройдет саммит ОДКБ
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина во Дворце независимости в Минске, где сегодня пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер приехал на автомобиле Aurus, у входа выстроился почетный караул. Путин и Лукашенко пожали друг другу руки и обнялись. Пока шла церемония фотографирования, президенты не прекращали оживленно беседовать.
В ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения
, Белоруссия, Казахстан
, Киргизия
и Таджикистан
. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречу не приехал.
Как ожидается, лидеры обсудят вопросы взаимодействия в ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Помимо этого, участники саммита, как ожидается, обсудят вопросы углубления внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков, а также проблематику биологической безопасности.
Как отмечено в материалах к визиту Путина, особое внимание на встрече планируют уделить совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, развитию ее миротворческих сил, расширению круга партнерских связей организации.
Путин подписал закон об изменениях устава ОДКБ