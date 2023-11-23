https://ria.ru/20231123/liven-1911238735.html

На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов

На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов - РИА Новости, 23.11.2023

На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов

Подтопленными в результате ливней оказались семь домов и 18 дворов в Краснодарском крае, продолжает работать водооткачивающая техника, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:41

2023-11-23T09:41

2023-11-23T09:41

происшествия

анапа

кореновский район

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Подтопленными в результате ливней оказались семь домов и 18 дворов в Краснодарском крае, продолжает работать водооткачивающая техника, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по состоянию на 06.00 23.11… В Славянском районе в шесть домовладений зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе в одно домовладение заходила вода. В Кореновском районе было подтоплено восемь придомовых территорий, в домовладения вода не заходила. Работает водооткачивающая техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что осадки с наибольшей интенсивностью выпали в Крымском районе, Анапе, Славянском и Кореновском районах. Усиление ветра фиксировалось также в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе - до 16 метров в секунду. Отмечается, что всего к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловия привлечено от РСЧС 158 человек и 86 единиц техники. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлится 22-23 ноября. Кроме того, синоптики прогнозируют подъем уровня рек в Горячем Ключе и Геленджике, а также в Северском и Туапсинском районах.

https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html

анапа

кореновский район

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, кореновский район, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)