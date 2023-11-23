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На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов - РИА Новости, 23.11.2023
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09:41 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/liven-1911238735.html
На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов
На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов - РИА Новости, 23.11.2023
На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов
Подтопленными в результате ливней оказались семь домов и 18 дворов в Краснодарском крае, продолжает работать водооткачивающая техника, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:41
2023-11-23T09:41
происшествия
анапа
кореновский район
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Подтопленными в результате ливней оказались семь домов и 18 дворов в Краснодарском крае, продолжает работать водооткачивающая техника, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по состоянию на 06.00 23.11… В Славянском районе в шесть домовладений зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе в одно домовладение заходила вода. В Кореновском районе было подтоплено восемь придомовых территорий, в домовладения вода не заходила. Работает водооткачивающая техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что осадки с наибольшей интенсивностью выпали в Крымском районе, Анапе, Славянском и Кореновском районах. Усиление ветра фиксировалось также в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе - до 16 метров в секунду. Отмечается, что всего к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловия привлечено от РСЧС 158 человек и 86 единиц техники. Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлится 22-23 ноября. Кроме того, синоптики прогнозируют подъем уровня рек в Горячем Ключе и Геленджике, а также в Северском и Туапсинском районах.
https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html
анапа
кореновский район
геленджик
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происшествия, анапа, кореновский район, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Кореновский район, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани ливень подтопил 25 дворов и домов

На Кубани ночной ливень подтопил 25 дворов и домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Подтопленными в результате ливней оказались семь домов и 18 дворов в Краснодарском крае, продолжает работать водооткачивающая техника, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.
«
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по состоянию на 06.00 23.11… В Славянском районе в шесть домовладений зашла вода. В Анапе было подтоплено 11 придомовых территорий, в том числе в одно домовладение заходила вода. В Кореновском районе было подтоплено восемь придомовых территорий, в домовладения вода не заходила. Работает водооткачивающая техника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осадки с наибольшей интенсивностью выпали в Крымском районе, Анапе, Славянском и Кореновском районах. Усиление ветра фиксировалось также в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе - до 16 метров в секунду.
Отмечается, что всего к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоусловия привлечено от РСЧС 158 человек и 86 единиц техники.
Штормовое предупреждение по непогоде на Кубани продлится 22-23 ноября. Кроме того, синоптики прогнозируют подъем уровня рек в Горячем Ключе и Геленджике, а также в Северском и Туапсинском районах.
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ПроисшествияАнапаКореновский районГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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