https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911248784.html

"Технопарк-Липецк" стал региональным оператором "Сколково"

"Технопарк-Липецк" стал региональным оператором "Сколково" - РИА Новости, 23.11.2023

"Технопарк-Липецк" стал региональным оператором "Сколково"

"Технопарк-Липецк" получил статус регионального оператора "Сколково", это откроет новые возможности для липецких резидентов, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:25

2023-11-23T10:25

2023-11-23T10:25

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

сколково

фонд "сколково"

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ЛИПЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. "Технопарк-Липецк" получил статус регионального оператора "Сколково", это откроет новые возможности для липецких резидентов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, это упростит липецким компаниям получение статуса "участник проекта Фонда "Сколково". Технопарк сопровождает подачу документов для кандидатов, и теперь им не придется регистрировать организацию в Москве, они смогут жить и работать Липецке, получая преференции "Сколково". Артамонов отметил, что сейчас резидентами технопарка являются 38 компаний, 35 из которых по итогам 2022 года выручили 2,4 миллиарда рублей. "У резидентов технопарка есть интересные разработки и проекты, в том числе импортозамещающие, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность региона и страны. Статус регионального оператора "Сколково", разумеется, откроет новые возможности для реализации перспективных разработок", – сказал Артамонов.

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов, сколково, фонд "сколково"