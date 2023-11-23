В Новосибирске встретились студенты и представители детских лагерей региона
© Пресс-центр НГПУСтуденты НГПУ получили удостоверения вожатых
© Пресс-центр НГПУ
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. 23 ноября, в рамках Года педагога и наставника, в Новосибирском государственном педагогическом университете прошел фестиваль "Траектория твоего лета", на котором руководители крупнейших детских оздоровительных лагерей Новосибирской области предложили студентам вакансии и места для прохождения педагогической практики.
© Пресс-центр НГПУЯрмарка детских оздоровительных лагерей. Образовательный парк им. О.Кошевого
© Пресс-центр НГПУ
Ярмарка детских оздоровительных лагерей. Образовательный парк им. О.Кошевого
Фестиваль "Траектория твоего лета" проводился в НГПУ впервые, по инициативе университетского Центра карьеры. Это связано с тем, что почти 80% педагогического состава в лагерях Новосибирской области – это студенты и выпускники НГПУ, и для большинства студентов педвуза именно детский оздоровительный лагерь является местом прохождения практики и зачастую – первым местом работы по педагогической специальности.
– Детские оздоровительные лагеря Новосибирской области – это наши надежные партнеры. Мы гордимся сотрудничеством с ними и считаем необходимым презентовать их студентам уже на младших курсах, чтобы те увидели свои перспективы, определились с местом прохождения практики и, не откладывая в долгий ящик, нашли работу и попробовали себя в качестве педагогов и наставников уже в этом году, – рассказывает руководитель Центра карьеры НГПУ Анна Иванова.
© Пресс-центр НГПУВожатый лагеря "Юбилейный"
© Пресс-центр НГПУ
Вожатый лагеря "Юбилейный"
Работа в детском оздоровительном лагере позволяет студентам научиться решать различные задачи и попробовать свои силы в роли педагога дополнительного образования, педагога временного детского коллектива, методиста, художественного руководителя, хореографа и, разумеется, вожатого. Что особенно приятно, детский оздоровительный лагерь – это место, где активный и трудолюбивый вожатый может быстро продвинуться по карьерной лестнице.
– Учитывая свой опыт, я точно могу порекомендовать работу вожатого. Лагерь – то место, которое и расширяет нас как личность, и дает опыт и знания, которые потом можно экстраполировать на любой вид деятельности. Когда я попал в лагерь, я умел, наверное, только говорить, а теперь я могу ставить номера, организовывать различные мероприятия, заниматься научными исследованиями, эффективно взаимодействовать с людьми, – рассказывает заместитель начальника по воспитательной работе ДОЛКД "Пионер" Данила Фарафонов.
О том, какие вакансии уже сейчас могут предложить лагеря Новосибирской области, а также о возможностях прохождения практики, специфике работы в сфере детского отдыха, школах подготовки вожатых и многом другом студенты на фестивале узнали из первых рук – от руководителей лагерей, в том числе самых крупных и значимых в Сибири.
© Пресс-центр НГПУОткрыл концерт детский лагерь "Чкаловец"
© Пресс-центр НГПУ
Открыл концерт детский лагерь "Чкаловец"
– Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Чкаловец" является головным лагерем Сибирского федерального округа, и мы очень тесно сотрудничаем с Новосибирским государственным педагогическим университетом. Его студенты работают у нас и во время обучения, и после окончания вуза. Просто огромное количество студентов НГПУ являлись и являются членами нашего вожатского отряда "Орион" и на протяжении долгих лет показывают свои достижения в сфере образования и педагогик. Словом, НГПУ и "Чкаловец" являются огромными друзьями, и могу уверить вас в том, что тот результат работы, который мы получаем, приятно удивляет всю страну, – отмечает художественный руководитель СОЛКД "Чкаловец" Антон Витальевич Клименко.
© Пресс-центр НГПУПроректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Киселёв
© Пресс-центр НГПУ
Проректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Киселёв
После деловой части фестиваля началась торжественная – с вручением благодарственных писем и сертификатов и яркой концертной программой. От имени руководства университетов участников приветствовал проректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв, который поблагодарил собравшихся за большую работу в сфере воспитания и оздоровления детей региона.
© Пресс-центр НГПУСтуденты и преподаватели НГПУ на праздничном концерте
© Пресс-центр НГПУ
Студенты и преподаватели НГПУ на праздничном концерте
– Благодаря деятельности руководителей детских оздоровительных лагерей и наших замечательных вожатых, в Новосибирской области создана целая культура вожатской деятельности, одна из лучших в России! Сейчас непростое время, но вы делаете мир вокруг себя добрее, счастливее, смелее. Спасибо вам за это, друзья! – поблагодарил участников фестиваля Николай Николаевич Киселёв.
© Пресс-центр НГПУЛагерь "Синяя птица"
© Пресс-центр НГПУ
Лагерь "Синяя птица"
В фестивале "Траектория твоего лета" приняли участие представители ключевых лагерей региона – СОЛКД "Чкаловец", ДСОЛКД "Юбилейный", ДООЦ "Кировский", ДОЛ "Зеленая улица", ДООЛ "Кошевой", ЦДО "Магистр", содружества лагерей "Синяя птица" и ГРЦ "ФорУс", куда входят ДОЛКД "Пионер", ДСОЛКД "Тимуровец", ДОЛКД "Созвездие Юниор" и ДОЛ "Звездный бриз". В целом в лагерях Новосибирской области ежегодно проходят практику и работают около тысячи студентов НГПУ.