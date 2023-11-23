https://ria.ru/20231123/lager-1911429845.html

В Новосибирске встретились студенты и представители детских лагерей региона

В Новосибирске встретились студенты и представители детских лагерей региона - РИА Новости, 23.11.2023

В Новосибирске встретились студенты и представители детских лагерей региона

23 ноября, в рамках Года педагога и наставника, в Новосибирском государственном педагогическом университете прошел фестиваль "Траектория твоего лета", на... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:54

2023-11-23T18:54

2023-11-23T18:54

год педагога и наставника

общество

новосибирский государственный педагогический университет

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. 23 ноября, в рамках Года педагога и наставника, в Новосибирском государственном педагогическом университете прошел фестиваль "Траектория твоего лета", на котором руководители крупнейших детских оздоровительных лагерей Новосибирской области предложили студентам вакансии и места для прохождения педагогической практики.Фестиваль "Траектория твоего лета" проводился в НГПУ впервые, по инициативе университетского Центра карьеры. Это связано с тем, что почти 80% педагогического состава в лагерях Новосибирской области – это студенты и выпускники НГПУ, и для большинства студентов педвуза именно детский оздоровительный лагерь является местом прохождения практики и зачастую – первым местом работы по педагогической специальности.– Детские оздоровительные лагеря Новосибирской области – это наши надежные партнеры. Мы гордимся сотрудничеством с ними и считаем необходимым презентовать их студентам уже на младших курсах, чтобы те увидели свои перспективы, определились с местом прохождения практики и, не откладывая в долгий ящик, нашли работу и попробовали себя в качестве педагогов и наставников уже в этом году, – рассказывает руководитель Центра карьеры НГПУ Анна Иванова.Работа в детском оздоровительном лагере позволяет студентам научиться решать различные задачи и попробовать свои силы в роли педагога дополнительного образования, педагога временного детского коллектива, методиста, художественного руководителя, хореографа и, разумеется, вожатого. Что особенно приятно, детский оздоровительный лагерь – это место, где активный и трудолюбивый вожатый может быстро продвинуться по карьерной лестнице.– Учитывая свой опыт, я точно могу порекомендовать работу вожатого. Лагерь – то место, которое и расширяет нас как личность, и дает опыт и знания, которые потом можно экстраполировать на любой вид деятельности. Когда я попал в лагерь, я умел, наверное, только говорить, а теперь я могу ставить номера, организовывать различные мероприятия, заниматься научными исследованиями, эффективно взаимодействовать с людьми, – рассказывает заместитель начальника по воспитательной работе ДОЛКД "Пионер" Данила Фарафонов.О том, какие вакансии уже сейчас могут предложить лагеря Новосибирской области, а также о возможностях прохождения практики, специфике работы в сфере детского отдыха, школах подготовки вожатых и многом другом студенты на фестивале узнали из первых рук – от руководителей лагерей, в том числе самых крупных и значимых в Сибири.– Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Чкаловец" является головным лагерем Сибирского федерального округа, и мы очень тесно сотрудничаем с Новосибирским государственным педагогическим университетом. Его студенты работают у нас и во время обучения, и после окончания вуза. Просто огромное количество студентов НГПУ являлись и являются членами нашего вожатского отряда "Орион" и на протяжении долгих лет показывают свои достижения в сфере образования и педагогик. Словом, НГПУ и "Чкаловец" являются огромными друзьями, и могу уверить вас в том, что тот результат работы, который мы получаем, приятно удивляет всю страну, – отмечает художественный руководитель СОЛКД "Чкаловец" Антон Витальевич Клименко.После деловой части фестиваля началась торжественная – с вручением благодарственных писем и сертификатов и яркой концертной программой. От имени руководства университетов участников приветствовал проректор по воспитательной и социальной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв, который поблагодарил собравшихся за большую работу в сфере воспитания и оздоровления детей региона.– Благодаря деятельности руководителей детских оздоровительных лагерей и наших замечательных вожатых, в Новосибирской области создана целая культура вожатской деятельности, одна из лучших в России! Сейчас непростое время, но вы делаете мир вокруг себя добрее, счастливее, смелее. Спасибо вам за это, друзья! – поблагодарил участников фестиваля Николай Николаевич Киселёв.В фестивале "Траектория твоего лета" приняли участие представители ключевых лагерей региона – СОЛКД "Чкаловец", ДСОЛКД "Юбилейный", ДООЦ "Кировский", ДОЛ "Зеленая улица", ДООЛ "Кошевой", ЦДО "Магистр", содружества лагерей "Синяя птица" и ГРЦ "ФорУс", куда входят ДОЛКД "Пионер", ДСОЛКД "Тимуровец", ДОЛКД "Созвездие Юниор" и ДОЛ "Звездный бриз". В целом в лагерях Новосибирской области ежегодно проходят практику и работают около тысячи студентов НГПУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирский государственный педагогический университет, социальный навигатор