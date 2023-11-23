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Курс доллара упал до 88,19 рубля
Курс доллара упал до 88,19 рубля - РИА Новости, 23.11.2023
Курс доллара упал до 88,19 рубля
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару, но снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:15
2023-11-23T07:15
2023-11-23T07:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару, но снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.13 мск просела на 16 копеек, опустившись до 88,19 рубля. Евро укрепился на 23 копейки и стал стоить 96,25 рубля. Курс юаня повысился лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара упал до 88,19 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился на 16 копеек - до 88,19 рубля
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару, но снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 7.13 мск просела на 16 копеек, опустившись до 88,19 рубля.
Евро укрепился на 23 копейки и стал стоить 96,25 рубля.
Курс юаня повысился лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.