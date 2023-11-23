https://ria.ru/20231123/kurs-1911224482.html

Курс доллара упал до 88,19 рубля

Курс доллара упал до 88,19 рубля - РИА Новости, 23.11.2023

Курс доллара упал до 88,19 рубля

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару, но снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:15

2023-11-23T07:15

2023-11-23T07:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается к доллару, но снижается к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 7.13 мск просела на 16 копеек, опустившись до 88,19 рубля. Евро укрепился на 23 копейки и стал стоить 96,25 рубля. Курс юаня повысился лишь на одну копейку, достигнув 12,31 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа