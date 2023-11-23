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На Крым надвигается средиземноморский циклон - РИА Новости, 23.11.2023
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Туризм
 
15:03 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/krym-1911321904.html
На Крым надвигается средиземноморский циклон
На Крым надвигается средиземноморский циклон - РИА Новости, 23.11.2023
На Крым надвигается средиземноморский циклон
На Крым надвигаетя средиземноморский циклон, он принесет сильные дожди и ветер, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского управления... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:03
2023-11-23T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. На Крым надвигаетя средиземноморский циклон, он принесет сильные дожди и ветер, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. "В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица", – говорится в сообщении. При этом 26 и 27 ноября ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 метров в секунду, местами до 38 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий. "Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили спасатели.
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На Крым надвигается средиземноморский циклон

Средиземноморский циклон надвигается на Крым, объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму
Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. На Крым надвигаетя средиземноморский циклон, он принесет сильные дожди и ветер, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.
При этом 26 и 27 ноября ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28-33 метров в секунду, местами до 38 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий.
"Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили спасатели.
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение
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