https://ria.ru/20231123/kredit-1911348331.html
В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов
В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов - РИА Новости, 23.11.2023
В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов
Председатель семейного комитета ГД Нина Останина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:34
2023-11-23T14:34
2023-11-23T14:34
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель семейного комитета ГД Нина Останина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", - написано в обращении. Автор запроса отмечает, что самый распространённый способ "телефонного" мошенничества - это перевод или взнос средств на "безопасный счёт". Пострадавшим на протяжении длительного времени внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке. "Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией", - заключается в документе.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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эльвира набиуллина, госдума рф, экономика
Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Экономика
В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов
В ГД попросили ЦБ ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель семейного комитета ГД Нина Останина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", - написано в обращении.
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Автор запроса отмечает, что самый распространённый способ "телефонного" мошенничества - это перевод или взнос средств на "безопасный счёт". Пострадавшим на протяжении длительного времени внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке.
"Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией", - заключается в документе.
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