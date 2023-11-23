https://ria.ru/20231123/kredit-1911348331.html

В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов - РИА Новости, 23.11.2023

В ГД попросили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

Председатель семейного комитета ГД Нина Останина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:34

2023-11-23T14:34

2023-11-23T14:34

эльвира набиуллина

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель семейного комитета ГД Нина Останина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство", - написано в обращении. Автор запроса отмечает, что самый распространённый способ "телефонного" мошенничества - это перевод или взнос средств на "безопасный счёт". Пострадавшим на протяжении длительного времени внушают алгоритм действий, выгодных злоумышленникам, вплоть до оформления кредитов в банке. "Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке. А в случае неудовлетворительных результатов такого тестирования, обращение к уполномоченному банком психологу за консультацией", - заключается в документе.

https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html

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эльвира набиуллина, госдума рф, экономика