Рейтинг@Mail.ru
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kpp-1911397501.html
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря
Все семь пропускных пунктов на границе с Россией, закрытых решением правительства Финляндии, не работают до 23 декабря, поясняет финское министерство внутренних РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:09
2023-11-23T17:09
в мире
россия
финляндия
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Все семь пропускных пунктов на границе с Россией, закрытых решением правительства Финляндии, не работают до 23 декабря, поясняет финское министерство внутренних дел. Ранее кабмин Финляндии ограничил работу крупнейших четырех пропускных пунктов на границе с РФ до 18 февраля 2024 года. Изменения связаны с тем, что в первое решение по ограничениям работы КПП были внесены изменения и теперь все семь пропускных пунктов на границе с Россией закрыты до 23 декабря, поясняет МВД. Единственным работающим пунктом на этот месяц станет пункт пересечения в Арктике - Райа-Йоосеппи - Лотта. По данным финских таможенников, за октябрь через этот пункт прошло 89 человек, ни одного грузовика и 38 легковушек.
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911370365.html
россия
финляндия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, арктика
В мире, Россия, Финляндия, Арктика
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря

МВД: семь закрытых КПП на границе с Финляндией не работают до 23 декабря

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Все семь пропускных пунктов на границе с Россией, закрытых решением правительства Финляндии, не работают до 23 декабря, поясняет финское министерство внутренних дел.
Ранее кабмин Финляндии ограничил работу крупнейших четырех пропускных пунктов на границе с РФ до 18 февраля 2024 года.
Мигранты на международном пограничном переходе в Салла в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Погранохрана Финляндии: некоторые прибывшие из России не требуют убежища
Вчера, 11:02
Изменения связаны с тем, что в первое решение по ограничениям работы КПП были внесены изменения и теперь все семь пропускных пунктов на границе с Россией закрыты до 23 декабря, поясняет МВД.
Единственным работающим пунктом на этот месяц станет пункт пересечения в Арктике - Райа-Йоосеппи - Лотта.
По данным финских таможенников, за октябрь через этот пункт прошло 89 человек, ни одного грузовика и 38 легковушек.
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Беженцы попытались прорваться в Финляндию через российскую границу
Вчера, 15:55
 
В миреРоссияФинляндияАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала