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Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря - РИА Новости, 23.11.2023
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря
Все семь пропускных пунктов на границе с Россией, закрытых решением правительства Финляндии, не работают до 23 декабря, поясняет финское министерство внутренних РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:09
2023-11-23T17:09
2023-11-23T17:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 ноя - РИА Новости. Все семь пропускных пунктов на границе с Россией, закрытых решением правительства Финляндии, не работают до 23 декабря, поясняет финское министерство внутренних дел. Ранее кабмин Финляндии ограничил работу крупнейших четырех пропускных пунктов на границе с РФ до 18 февраля 2024 года. Изменения связаны с тем, что в первое решение по ограничениям работы КПП были внесены изменения и теперь все семь пропускных пунктов на границе с Россией закрыты до 23 декабря, поясняет МВД. Единственным работающим пунктом на этот месяц станет пункт пересечения в Арктике - Райа-Йоосеппи - Лотта. По данным финских таможенников, за октябрь через этот пункт прошло 89 человек, ни одного грузовика и 38 легковушек.
https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911261735.html
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в мире, россия, финляндия, арктика
В мире, Россия, Финляндия, Арктика
Закрытые КПП на границе с Финляндией не будут работать до 23 декабря
МВД: семь закрытых КПП на границе с Финляндией не работают до 23 декабря