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ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем - РИА Новости, 23.11.2023
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05:40 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/korabl-1911219995.html
ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем
ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем - РИА Новости, 23.11.2023
ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем
Центральное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х, что несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с контролируемых хуситами РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:40
2023-11-23T05:40
в мире
йемен
красное море
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х, что несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене, были сбиты над американским кораблем, который вел патрулирование в Красном море. "Утром… 23 ноября (эсминец – ред.) USS Thomas Hudner (DDG 116) сбил ряд… ударных беспилотников, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене. Беспилотники были сбиты в то время, когда американское военное судно вело патрулирование в Красном море. Судно и экипаж не пострадали", - написало Центральное командование ВС США.
https://ria.ru/20231109/raketa-1908519550.html
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в мире, йемен, красное море, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Йемен, Красное море, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем

ВС США сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем в Красном море

© Фото : U.S. Navy Эсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х, что несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене, были сбиты над американским кораблем, который вел патрулирование в Красном море.
"Утром… 23 ноября (эсминец – ред.) USS Thomas Hudner (DDG 116) сбил ряд… ударных беспилотников, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене. Беспилотники были сбиты в то время, когда американское военное судно вело патрулирование в Красном море. Судно и экипаж не пострадали", - написало Центральное командование ВС США.
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В миреЙеменКрасное мореВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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