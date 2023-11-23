https://ria.ru/20231123/korabl-1911219995.html

ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем

ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем - РИА Новости, 23.11.2023

ВС США сообщили, что сбили запущенные из Йемена дроны над своим кораблем

Центральное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х, что несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с контролируемых хуситами РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:40

2023-11-23T05:40

2023-11-23T05:40

в мире

йемен

красное море

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США сообщило в соцсети Х, что несколько ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене, были сбиты над американским кораблем, который вел патрулирование в Красном море. "Утром… 23 ноября (эсминец – ред.) USS Thomas Hudner (DDG 116) сбил ряд… ударных беспилотников, запущенных с контролируемых хуситами территорий в Йемене. Беспилотники были сбиты в то время, когда американское военное судно вело патрулирование в Красном море. Судно и экипаж не пострадали", - написало Центральное командование ВС США.

https://ria.ru/20231109/raketa-1908519550.html

йемен

красное море

сша

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в мире, йемен, красное море, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша