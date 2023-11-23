https://ria.ru/20231123/konferentsiya-1911380077.html

Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово

Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово - РИА Новости, 23.11.2023

Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово

Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" завершилась в Кемерово, ее итоги губернатор... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:15

2023-11-23T16:15

2023-11-23T17:09

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" завершилась в Кемерово, ее итоги губернатор региона Сергей Цивилев представит премьер-министру Михаилу Мишустину, передает корреспондент РИА Новости. "Блестящие результаты! Выше, чем я ожидал. В истории России не было аналогов нашей конференции. Уверен, наш уникальный опыт будет ориентиром для многих субъектов Российской Федерации. По итогам работы всех 15 секций сформирован солидный комплекс ценных практических идей по развитию Кузбасса до 2030 года и на более длительный период. Мы в кратчайшие сроки обобщим все результаты и 5 декабря представим их на стратегической сессии под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина. Приоритет отдаем проектам, направленным на улучшение качества жизни наших людей. Они будут включены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года. Все, что мы делаем, — для кузбассовцев", — сказал на церемонии закрытия Сергей Цивилев. Сообщалось, что инициативу проведения мероприятия поддержал президент страны Владимир Путин. Со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева уточнялось, что аналогичная конференция прошла в Кузбассе 75 лет назад, в 17 по 23 ноября 1948 года по поручению главы государства. Тогда в ней приняли участие Госплан СССР, академия наук СССР, профильные министерства, поскольку после окончания Великой Отечественной войны стояла задача быстрого развития региона. Конференция 1948 года наметила пути стратегического развития региона до 1965 года. В конференции приняли участие более 12 тысяч представителей науки, бизнеса, органов государственной власти. Кураторами стали 60 крупных российских ученых, в том числе 37 академиков государственных академий наук – Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, а также 16 членов-корреспондентов, 3 вице-президента РАН. В церемонии закрытия конференции лично приняли участие заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, вице-президент РАН Сергей Алдошин, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная и председатель Совета старшеклассников при губернаторе Кузбасса Андрей Мичурин. Работа конференции была распределена по 15 секциям.

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кемеровская область

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сергей цивилев, кемеровская область