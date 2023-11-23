Рейтинг@Mail.ru
Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 23.11.2023 (обновлено: 17:09 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/konferentsiya-1911380077.html
Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово
Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово - РИА Новости, 23.11.2023
Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово
Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" завершилась в Кемерово, ее итоги губернатор... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:15
2023-11-23T17:09
сергей цивилев
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911397116_0:137:1575:1023_1920x0_80_0_0_72a0cfc942c7844fe2df393e87ef3aad.jpg
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" завершилась в Кемерово, ее итоги губернатор региона Сергей Цивилев представит премьер-министру Михаилу Мишустину, передает корреспондент РИА Новости. "Блестящие результаты! Выше, чем я ожидал. В истории России не было аналогов нашей конференции. Уверен, наш уникальный опыт будет ориентиром для многих субъектов Российской Федерации. По итогам работы всех 15 секций сформирован солидный комплекс ценных практических идей по развитию Кузбасса до 2030 года и на более длительный период. Мы в кратчайшие сроки обобщим все результаты и 5 декабря представим их на стратегической сессии под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина. Приоритет отдаем проектам, направленным на улучшение качества жизни наших людей. Они будут включены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года. Все, что мы делаем, — для кузбассовцев", — сказал на церемонии закрытия Сергей Цивилев. Сообщалось, что инициативу проведения мероприятия поддержал президент страны Владимир Путин. Со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева уточнялось, что аналогичная конференция прошла в Кузбассе 75 лет назад, в 17 по 23 ноября 1948 года по поручению главы государства. Тогда в ней приняли участие Госплан СССР, академия наук СССР, профильные министерства, поскольку после окончания Великой Отечественной войны стояла задача быстрого развития региона. Конференция 1948 года наметила пути стратегического развития региона до 1965 года. В конференции приняли участие более 12 тысяч представителей науки, бизнеса, органов государственной власти. Кураторами стали 60 крупных российских ученых, в том числе 37 академиков государственных академий наук – Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, а также 16 членов-корреспондентов, 3 вице-президента РАН. В церемонии закрытия конференции лично приняли участие заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, вице-президент РАН Сергей Алдошин, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная и председатель Совета старшеклассников при губернаторе Кузбасса Андрей Мичурин. Работа конференции была распределена по 15 секциям.
https://ria.ru/20231118/tyubing-park-1910280690.html
https://ria.ru/20231118/depo-1910274927.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911397116_87:0:1487:1050_1920x0_80_0_0_71378f2185036f1076b1db99792fb5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей цивилев, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемеровская область

Конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" завершилась в Кемерово

© Фото : Администрация Правительства КузбассаМеждународная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" в Кемерово. 23 ноября 2023
Международная конференция Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего в Кемерово. 23 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" в Кемерово. 23 ноября 2023
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Международная конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего" завершилась в Кемерово, ее итоги губернатор региона Сергей Цивилев представит премьер-министру Михаилу Мишустину, передает корреспондент РИА Новости.
"Блестящие результаты! Выше, чем я ожидал. В истории России не было аналогов нашей конференции. Уверен, наш уникальный опыт будет ориентиром для многих субъектов Российской Федерации. По итогам работы всех 15 секций сформирован солидный комплекс ценных практических идей по развитию Кузбасса до 2030 года и на более длительный период. Мы в кратчайшие сроки обобщим все результаты и 5 декабря представим их на стратегической сессии под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина. Приоритет отдаем проектам, направленным на улучшение качества жизни наших людей. Они будут включены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года. Все, что мы делаем, — для кузбассовцев", — сказал на церемонии закрытия Сергей Цивилев.
Дети на горке - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше в Кузбассе
18 ноября, 15:21
Сообщалось, что инициативу проведения мероприятия поддержал президент страны Владимир Путин.
Со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева уточнялось, что аналогичная конференция прошла в Кузбассе 75 лет назад, в 17 по 23 ноября 1948 года по поручению главы государства. Тогда в ней приняли участие Госплан СССР, академия наук СССР, профильные министерства, поскольку после окончания Великой Отечественной войны стояла задача быстрого развития региона. Конференция 1948 года наметила пути стратегического развития региона до 1965 года.
В конференции приняли участие более 12 тысяч представителей науки, бизнеса, органов государственной власти. Кураторами стали 60 крупных российских ученых, в том числе 37 академиков государственных академий наук – Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, а также 16 членов-корреспондентов, 3 вице-президента РАН.
В церемонии закрытия конференции лично приняли участие заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, вице-президент РАН Сергей Алдошин, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная и председатель Совета старшеклассников при губернаторе Кузбасса Андрей Мичурин.
Работа конференции была распределена по 15 секциям.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в открытии нового пожарного депо в Шерегеше - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Цивилев открыл пожарно-спасательное депо в Шерегеше
18 ноября, 14:42
 
Сергей ЦивилевКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала