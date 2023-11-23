Рейтинг@Mail.ru
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:06 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/kompensatsiya-1911464584.html
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей - РИА Новости, 23.11.2023
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:06
2023-11-23T23:06
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905009180_127:464:2944:2048_1920x0_80_0_0_3166d5daa818471e03edad01d537dd84.jpg
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Устанавливается компенсация стоимости затрат за обучение детей по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. Ежегодная компенсация предусматривается в размере: 50% – на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% – для семей, имеющих менее пяти детей. На эти цели в бюджете Краснодарского края на 2024-2026 годы уже предусмотрено более 275 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что законом "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" также упрощается выдача удостоверения многодетной семьи, теперь для его получения не нужно состоять на учете в органах социальной защиты населения. "Дополнительная мера поддержки, вводимая в соответствии с поручением президента, призвана помочь детям из многодетных семей в получении образования. Обучение по программам среднего профобразования, получение востребованной специальности станет теперь для них доступнее. Тем самым, государство создаст им более благоприятные стартовые условия при вхождении во взрослую жизнь. Чаще всего многодетные семьи не располагают значительными средствами, так что многим из них компенсация стоимости затрат на обучение ребенка будет весьма кстати", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905009180_476:381:2698:2048_1920x0_80_0_0_378e1e6832c64452c3e5c5ea82ca616f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей

Многодетным семьям на Кубани компенсируют до 50% цены обучения детей в колледжах

© iStock.com / evgenyatamanenkoМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / evgenyatamanenko
Многодетная семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе заксобрания.
"Устанавливается компенсация стоимости затрат за обучение детей по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. Ежегодная компенсация предусматривается в размере: 50% – на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% – для семей, имеющих менее пяти детей. На эти цели в бюджете Краснодарского края на 2024-2026 годы уже предусмотрено более 275 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законом "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" также упрощается выдача удостоверения многодетной семьи, теперь для его получения не нужно состоять на учете в органах социальной защиты населения.
"Дополнительная мера поддержки, вводимая в соответствии с поручением президента, призвана помочь детям из многодетных семей в получении образования. Обучение по программам среднего профобразования, получение востребованной специальности станет теперь для них доступнее. Тем самым, государство создаст им более благоприятные стартовые условия при вхождении во взрослую жизнь. Чаще всего многодетные семьи не располагают значительными средствами, так что многим из них компенсация стоимости затрат на обучение ребенка будет весьма кстати", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
Вид на город Краснодар после снегопада - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Кубань направит финансы на развитие инженерно-технических центров
22 ноября, 21:29
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала