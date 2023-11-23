https://ria.ru/20231123/kompensatsiya-1911464584.html
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей - РИА Новости, 23.11.2023
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:06
2023-11-23T23:06
2023-11-23T23:06
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Устанавливается компенсация стоимости затрат за обучение детей по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. Ежегодная компенсация предусматривается в размере: 50% – на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% – для семей, имеющих менее пяти детей. На эти цели в бюджете Краснодарского края на 2024-2026 годы уже предусмотрено более 275 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что законом "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" также упрощается выдача удостоверения многодетной семьи, теперь для его получения не нужно состоять на учете в органах социальной защиты населения. "Дополнительная мера поддержки, вводимая в соответствии с поручением президента, призвана помочь детям из многодетных семей в получении образования. Обучение по программам среднего профобразования, получение востребованной специальности станет теперь для них доступнее. Тем самым, государство создаст им более благоприятные стартовые условия при вхождении во взрослую жизнь. Чаще всего многодетные семьи не располагают значительными средствами, так что многим из них компенсация стоимости затрат на обучение ребенка будет весьма кстати", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Многодетным семьям на Кубани компенсируют часть стоимости обучения детей
Многодетным семьям на Кубани компенсируют до 50% цены обучения детей в колледжах
КРАСНОДАР, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края ввели новую меру поддержки многодетных семьей, предполагающую компенсацию до 50% затрат на обучение детей в колледжах и техникумах, сообщили в пресс-службе заксобрания.
"Устанавливается компенсация стоимости затрат за обучение детей по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности. Ежегодная компенсация предусматривается в размере: 50% – на детей из многодетных семей, имеющих пять и более детей, 30% – для семей, имеющих менее пяти детей. На эти цели в бюджете Краснодарского края на 2024-2026 годы уже предусмотрено более 275 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законом "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае" также упрощается выдача удостоверения многодетной семьи, теперь для его получения не нужно состоять на учете в органах социальной защиты населения.
"Дополнительная мера поддержки, вводимая в соответствии с поручением президента, призвана помочь детям из многодетных семей в получении образования. Обучение по программам среднего профобразования, получение востребованной специальности станет теперь для них доступнее. Тем самым, государство создаст им более благоприятные стартовые условия при вхождении во взрослую жизнь. Чаще всего многодетные семьи не располагают значительными средствами, так что многим из них компенсация стоимости затрат на обучение ребенка будет весьма кстати", – добавил председатель парламента Юрий Бурлачко.
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