https://ria.ru/20231123/knigi-1911374358.html

Кубанский активист собрал две тонны детских книг для Херсонской области

Кубанский активист собрал две тонны детских книг для Херсонской области - РИА Новости, 23.11.2023

Кубанский активист собрал две тонны детских книг для Херсонской области

Член Ассоциации юристов России Алексей Тодоренко рассказал РИА Новости, что организовал сбор детской литературы в Краснодаре, около двух тонн книг было... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:03

2023-11-23T16:03

2023-11-23T16:03

хорошие новости

херсонская область

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Член Ассоциации юристов России Алексей Тодоренко рассказал РИА Новости, что организовал сбор детской литературы в Краснодаре, около двух тонн книг было доставлено в детские сады, школу и библиотеку Херсонской области. "Нам удалось связаться с министром образования Херсонской области, мы переговорили о том, какая помощь необходима… Необходима помощь в русской литературе, ее там уже много лет нет вообще. Поэтому нами и была организована акция "Русская литература детям Херсона". Министр просил сделать акцент на дошкольном образовании, на детские сады… Сбор начался примерно месяц назад. Доставлено около двух тонн книг, апельсины, игрушки. И это я еще не все взял, не все книги влезли", - рассказал Тодоренко. По его словам, Ассоциация юристов поддержала его с арендой помещения в центре города, в котором раньше был ночной клуб. Теперь сюда со всего Краснодарского края свозят книги. Со сбором литературы помогают депутаты, предприниматели и школы региона. Ученики приносят книжки – новые или те, что уже прочли сами. Ребята подписывают их, передавая привет школьникам Херсонской области. Тодоренко собирает, грузит и выгружает книги сам. По его словам, акция не заканчивается, люди продолжают звонить и предлагают новые книги. В этот раз помощь доставлена в библиотеку, два детских сада и школу Херсонской области. Кроме учебной литературы, детям отправлены и классические художественные произведения. Тодоренко добавляет, что акцент делается на той литературе, которая прошла цензуру и выпускалась в советское время, есть и зарубежные писатели. "Я и сделал вывеску "В новые регионы России", потому что я понимаю, что и туда тоже потребуется русская литература. С Херсонской областью – договоренность. Попросят другие субъекты – будем и туда возить. Помещение позволяет, тысяча квадратных метров – я могу фурами книги принимать со всего Краснодарского края", - добавил собеседник агентства. После первой доставки книг в учреждения Херсонской области он также рассказал РИА Новости, что основные учебники в школах есть благодаря министерству образования РФ, но потребность в литературе дополнительного чтения в регионе остается.

https://ria.ru/20230802/knigi-1887821663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , краснодарский край