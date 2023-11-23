https://ria.ru/20231123/kndr-1911226597.html

КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка

КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка - РИА Новости, 23.11.2023

КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка

КНДР вряд ли сумеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники до конца года, но вполне может сделать это в следующем году, считает... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:54

2023-11-23T07:54

2023-11-23T07:54

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. КНДР вряд ли сумеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники до конца года, но вполне может сделать это в следующем году, считает южнокорейская разведка, позицию которой огласил зампред парламентского комитета по разведке от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом. "(Государственная разведывательная служба) не фиксирует признаков проведения седьмого ядерного испытания в ближайшие дни... Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году оно может быть проведено в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына. Дополнительные запуски спутников в этом году также, похоже, будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году остается открытой ", - цитирует слова депутата агентство Рёнхап. При этом, по мнению южнокорейской разведки, ценность запускаемых Северной Кореей космических аппаратов остается низкой, поскольку анализ обломков спутника, который КНДР пыталась вывести на орбиту в августе этого года, показал, что разрешение его камеры превышает 1 метр, что делает получаемую с него информацию мало пригодной для целей разведки. "Учитывая то, что на разработку новых искусственных спутников уходит более 3 лет, если Северная Корея не продемонстрирует снимков Гуама, которые якобы были сделаны, мы не сможем оценить возможности их спутников", - заявили южнокорейским депутатам представители разведслужбы. Кроме того, южнокорейские разведчики сообщили, что, по их оценкам, разработка Северной Кореей твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет пока находится на начальной стадии.

https://ria.ru/20231123/kndr-1911220177.html

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), южная корея