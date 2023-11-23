https://ria.ru/20231123/kndr-1911226597.html
КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка
КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка - РИА Новости, 23.11.2023
КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка
КНДР вряд ли сумеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники до конца года, но вполне может сделать это в следующем году, считает... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T07:54
2023-11-23T07:54
2023-11-23T07:54
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984749_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_057c5945e50ba1e526907f16006e3b97.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. КНДР вряд ли сумеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники до конца года, но вполне может сделать это в следующем году, считает южнокорейская разведка, позицию которой огласил зампред парламентского комитета по разведке от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом. "(Государственная разведывательная служба) не фиксирует признаков проведения седьмого ядерного испытания в ближайшие дни... Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году оно может быть проведено в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына. Дополнительные запуски спутников в этом году также, похоже, будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году остается открытой ", - цитирует слова депутата агентство Рёнхап. При этом, по мнению южнокорейской разведки, ценность запускаемых Северной Кореей космических аппаратов остается низкой, поскольку анализ обломков спутника, который КНДР пыталась вывести на орбиту в августе этого года, показал, что разрешение его камеры превышает 1 метр, что делает получаемую с него информацию мало пригодной для целей разведки. "Учитывая то, что на разработку новых искусственных спутников уходит более 3 лет, если Северная Корея не продемонстрирует снимков Гуама, которые якобы были сделаны, мы не сможем оценить возможности их спутников", - заявили южнокорейским депутатам представители разведслужбы. Кроме того, южнокорейские разведчики сообщили, что, по их оценкам, разработка Северной Кореей твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет пока находится на начальной стадии.
https://ria.ru/20231123/kndr-1911220177.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910984749_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_ce8f0f7846767efa88ea23d370cf25ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
КНДР может провести ядерные испытания в 2024 году, сообщает разведка
Разведка: КНДР может провести очередные ядерные испытания в следующем году
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. КНДР вряд ли сумеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники до конца года, но вполне может сделать это в следующем году, считает южнокорейская разведка, позицию которой огласил зампред парламентского комитета по разведке от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом.
«
"(Государственная разведывательная служба) не фиксирует признаков проведения седьмого ядерного испытания в ближайшие дни... Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году оно может быть проведено в любое время, если будет соответствующее решение Ким Чен Ына. Дополнительные запуски спутников в этом году также, похоже, будет осуществить проблематично, но вероятность их запуска в следующем году остается открытой ", - цитирует слова депутата агентство Рёнхап.
При этом, по мнению южнокорейской разведки, ценность запускаемых Северной Кореей космических аппаратов остается низкой, поскольку анализ обломков спутника, который КНДР пыталась вывести на орбиту в августе этого года, показал, что разрешение его камеры превышает 1 метр, что делает получаемую с него информацию мало пригодной для целей разведки.
"Учитывая то, что на разработку новых искусственных спутников уходит более 3 лет, если Северная Корея не продемонстрирует снимков Гуама
, которые якобы были сделаны, мы не сможем оценить возможности их спутников", - заявили южнокорейским депутатам представители разведслужбы.
Кроме того, южнокорейские разведчики сообщили, что, по их оценкам, разработка Северной Кореей твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет пока находится на начальной стадии.
КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул