https://ria.ru/20231123/kndr-1911220177.html

КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул

КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул - РИА Новости, 23.11.2023

КНДР возложила ответственность за отмену военного соглашения на Сеул

Южная Корея совершила "необратимую" ошибку, частично отменив действие межкорейского военного соглашения, хотя ее собственные действия давно сделали... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:44

2023-11-23T05:44

2023-11-23T05:44

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg

СЕУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Южная Корея совершила "необратимую" ошибку, частично отменив действие межкорейского военного соглашения, хотя ее собственные действия давно сделали договоренности бессмысленными, и будет целиком нести ответственность за "неконтролируемую" ситуацию и последствия, говорится в заявлении министерства обороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). В четверг КНДР заявила, что возобновит все действия, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. Сеул в среду в ответ на запуск северокорейского спутника приостановил действие лишь ряда пунктов этого соглашения, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. По заявлению минобороны КНДР, запуск спутника соответствует ее праву на самозащиту и был мерой для наблюдения за активизирующимися военными действиями "врагов" вокруг Корейского полуострова и реагирования на них. Но, отмечает минобороны КНДР, политические "гангстеры" и "предатели" в лице Южной Кореи начали в связи с запуском "конфронтационную истерику", называя "законное право" КНДР нарушением резолюций СБ ООН и межкорейского военного соглашения, как будто специально "ждали повода". "Именно личности из "Республики Корея" являются зачинщиком, который, всесторонне, объемно и поэтапно наращивая разные военные провокации, бросил всесторонний вызов духу соглашения, подписанного для ликвидации опасности вооруженного конфликта в зоне военно-демаркационной линии. Из-за намеренных и провокационных происков элементов "Республики Корея" Соглашение в военной сфере между Севером и Югом от 19 сентября уже давно стало пустой бумагой", - говорится в заявлении. Отмечается, что Южная Корея "выбросила" доверие другой стороны и обязанности по выполнению договоренностей, что показывает, что с ней "нельзя иметь дело". Поэтому Пхеньян в ответ восстановит все меры по сокращению военной напряженности, принятые согласно межкорейскому соглашению, и будет дислоцировать в зоне военно-демаркационной линии "более мощные вооруженные силы и новейшие вооружения". Отмечается, что напряженная ситуация, в которой малейшее столкновение может перерасти в "тотальную войну", теперь в "неконтролируемом" состоянии из-за "необратимой ошибки" Сеула. "В случае возникновения необратимого столкновения между Севером и Югом эти личности из "Республики Корея" будут нести полную ответственность", - говорится в заявлении. КНДР в среду заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный в конце вторника военный разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракета-носителе "Чхоллима-1", и в короткие сроки собирается запустить еще несколько. Южная Корея, США и Япония призывали КНДР отменить запуск, заявляя, что он будет нарушать резолюции СБ ООН, запрещающие КНДР пуски с использованием технологий баллистических ракет, даже если целью запуска является вывод на орбиту спутника. КНДР в свою очередь заявила, что имеет полное право совершенствовать возможности в сфере космической разведки. Как говорится в комментарии исследователя Ли Сон Чжина из государственного управления по освоению космоса, опубликованном северокорейским агентством ЦТАК, разведывательные спутники необходимы стране для противодействия усилиям США и их союзников по нейтрализации стратегических объектов КНДР. Ли Сон Чжин также назвал запланированный на 30 ноября запуск первого южнокорейского разведывательного спутника "крайне опасной военной провокацией", нацеленной на повышение возможностей по контролю над северокорейскими стратегическими объектами в глубине страны и нанесение по ним превентивного удара в случае начала военных действий. По мнению исследователя, Вашингтон стремится укрепить возможности по сбору разведывательных данных в регионе, чтобы повысить эффективность и надежность систем ПРО и таким образом добиться стратегического превосходства над Северной Кореей, Китаем и Россией.

https://ria.ru/20231122/raketa-1911090325.html

https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html

https://ria.ru/20231122/kndr-1910958513.html

https://ria.ru/20231121/kndr-1910715184.html

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, кндр (северная корея)