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Украина внесла немецкую компанию Knauf в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.11.2023
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12:48 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/knauf-1911303495.html
Украина внесла немецкую компанию Knauf в список "спонсоров войны"
Украина внесла немецкую компанию Knauf в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.11.2023
Украина внесла немецкую компанию Knauf в список "спонсоров войны"
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:48
2023-11-23T12:48
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в список "международных спонсоров войны". "НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как утверждает агентство, в 2022 году компания уплатила в бюджет РФ 117 миллионов долларов и продолжает работать на российском рынке. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20231102/nestle-1906909385.html
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украина, экономика, knauf, германия, в мире
Украина, Экономика, Knauf, Германия, В мире
Украина внесла немецкую компанию Knauf в список "спонсоров войны"

Украина внесла инвестора в строительной отрасли Knauf в список "спонсоров войны"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗавод Knauf
Завод Knauf - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Завод Knauf. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в список "международных спонсоров войны".
«
"НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как утверждает агентство, в 2022 году компания уплатила в бюджет РФ 117 миллионов долларов и продолжает работать на российском рынке.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"
2 ноября, 12:52
 
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