https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:06
2023-11-23T10:06
2023-11-23T18:50
дмитрий киселев
борис максудов
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вгтрк
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых."Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина… К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир. Работаем, братья", - сказал Киселев.Накануне украинские военные в Запорожской области сбросили осколочный снаряд с дрона на группу российских журналистов. Максудов получил осколочные ранения. Сегодня Владимир Соловьев сообщил, что корреспондент скончался.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911239533.html
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дмитрий киселев, борис максудов, вооруженные силы украины, вгтрк
Дмитрий Киселев, Борис Максудов, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ВГТРК
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Киселев: Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина