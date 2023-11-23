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Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 23.11.2023 (обновлено: 18:50 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kiselev-1911244495.html
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова,... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:06
2023-11-23T18:50
дмитрий киселев
борис максудов
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вгтрк
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых.&quot;Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина… К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир. Работаем, братья&quot;, - сказал Киселев.Накануне украинские военные в Запорожской области сбросили осколочный снаряд с дрона на группу российских журналистов. Максудов получил осколочные ранения. Сегодня Владимир Соловьев сообщил, что корреспондент скончался.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911239533.html
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дмитрий киселев, борис максудов, вооруженные силы украины, вгтрк
Дмитрий Киселев, Борис Максудов, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ВГТРК
Киселев прокомментировал смерть журналиста "России 24" Максудова

Киселев: Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина

© Борис Максудов/ВКонтактеКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Борис Максудов/ВКонтакте
Корреспондент "России 24" Борис Максудов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя РИА Новости гибель корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых.
«

"Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина… К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир. Работаем, братья", - сказал Киселев.

Накануне украинские военные в Запорожской области сбросили осколочный снаряд с дрона на группу российских журналистов. Максудов получил осколочные ранения.
Сегодня Владимир Соловьев сообщил, что корреспондент скончался.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КиселевБорис МаксудовВооруженные силы УкраиныВГТРК
 
 
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