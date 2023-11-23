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Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:01
2023-11-23T11:01
2023-11-23T11:11
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская территория. Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, остается под властью Украины.
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Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы
Украинские власти утверждают, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены заводы