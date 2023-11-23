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Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 23.11.2023 (обновлено: 11:11 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kherson-1911261398.html
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы - РИА Новости, 23.11.2023
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:01
2023-11-23T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
жкх
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская территория. Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, остается под властью Украины.
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в мире, россия, херсон, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ЖКХ
Украинские власти утверждают, что в Херсоне повреждены заводы

Украинские власти утверждают, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены заводы

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный в Херсоне
Пожарный в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожарный в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская территория.
Согласно сообщению, опубликованном в Telegram-канале Прокудина, в результате ночных ударов повреждена "территория заводов".
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон
17 ноября, 21:52
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% территории региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, остается под властью Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЖКХ
 
 
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